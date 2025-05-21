Польша поддерживает прекращение "торгового безвиза" Украины с ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что механизм Европейского Союза, разрешающий беспошлинный импорт товаров из Украины, прекратит свое действие в июне.

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Как сообщает Delo.ua, об этом пишет RMF24.

"Торговый безвиз" между Украиной и ЕС прекратит свое действие в июне

Туск напомнил, что после вступления в должность премьер-министра он практически сразу инициировал изменение механизма автономных торговых мер (ATM), предусматривающего либерализацию торговли с Украиной. Тогда Еврокомиссия вернула квоты на некоторые виды украинской агропродукции.

"Но это стало только началом. Позже я вместе со своими министрами начал кампанию за отказ ЕС от либерализации торговли с Украиной", – заявил премьер-министр Польши.

Он подчеркнул, что с 5 июня этого механизма не будет и в вопросах пограничного режима "мы возвращаемся к довоенной ситуации".

Туск объяснил, что Варшава поддерживает Украину в войне против России, но эта поддержка не должна вредить польским фермерам.

Премьер-министр заверил, что правительство заботится о польских экономических интересах, даже если они противоречат украинским интересам.

Напомним, польские фермеры неоднократно устраивали акции протеста на границе с Украиной из-за дешевого украинского импорта.

Предыдущий польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявлял, что Польша никогда не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна, поскольку польское сельское хозяйство никогда не победит украинское АПК.

Украина может потерять 3,5 млрд евро

13 мая 2024 года Совет ЕС продлил временные преференции для Украины в торговле еще на год – до 5 июня 2025 года. В то же время, предусмотрен механизм экстренного торможения для чувствительных товаров, в частности меда, круп, кукурузы, мяса птицы, яиц, сахара, овса, если импорт превысит установленные объемы.

Некоторые соседние страны не желают расширять доступ к рынку, которая является мощным сельскохозяйственным производителем, опасаясь, что это нанесет ущерб их фермерам и вызовет возмущение.

В настоящее время Европейская комиссия планирует резко сократить импорт украинской агропродукции, а из-за новых условий торговли после завершения "экономического безвиза" украинский бюджет потеряет 3,5 млрд евро.

В то же время 8 мая 2025 года Европарламент проголосовал за продолжение действия торговых преференций для определенных украинских товаров — отмену пошлин и квот на железо и сталь до июня 2028 года. Они заработают после окончательного согласования с Советом ЕС.