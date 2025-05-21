Польща підтримує припинення "торговельного безвізу" України з ЄС

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що механізм Європейського Союзу, який дозволяє безмитний імпорт товарів з України, припинить свою дію в червні.

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Як повідомляє Delo.ua, про це пише RMF24.

"Торговельний безвіз" між Україною та ЄС припинить свою дію в червні

Туск нагадав, що після вступу на посаду прем'єр-міністра він практично одразу ініціював зміну механізму автономних торговельних заходів (ATM), який передбачає лібералізацію торгівлі з Україною. Тоді Єврокомісія повернула квоти на деякі види української агропродукції.

"Але це стало лише початком. Пізніше я разом зі своїми міністрами почав кампанію за відмову ЄС від лібералізації торгівлі з Україною", - заявив прем’єр-міністр Польщі.

Він підкреслив, що з 5 червня цього механізму не буде і в питаннях прикордонного режиму "ми повертаємося до довоєнної ситуації".

Туск пояснив, що Варшава підтримує Україну у війні проти Росії, але ця підтримка не повинна шкодити польським фермерам.

Прем'єр-міністр запевнив, що уряд буде піклуватися про польські економічні інтереси, навіть якщо вони суперечать українським інтересам.

Нагадаємо, польські фермери неодноразово влаштовували акції протесту на кордоні з Україною через дешевий український агроімпорт.

Попередній польський міністр сільського господарства Роберт Телус заявляв, що Польща ніколи не пустить Україну до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна, так як польське сільське господарство ніколи не переможе українське АПК.

Україна може втратити 3,5 млрд євро

13 травня 2024 року Рада ЄС продовжила тимчасові преференції для України в торгівлі ще на рік - до 5 червня 2025 року. Водночас передбачено механізм екстреного гальмування для чутливих товарів, зокрема меду, круп, кукурудзи, м'яса птиці, яєць, цукру, вівса, якщо імпорт перевищить встановлені обсяги.

Деякі сусідні країни не бажають розширювати доступ до ринку для України, яка є потужним сільськогосподарським виробником, побоюючись, що це завдасть шкоди їхнім фермерам і викличе обурення.

Наразі Європейська комісія планує різко скоротити імпорт української агропродукції, а через нові умови торгівлі після завершення "економічного безвізу" український бюджет втратить 3,5 млрд євро.

Водночас 8 травня 2025 року Європарламент проголосував за продовження дії торговельних преференцій для певних українських товарів — скасування мит і квот на залізо та сталь до червня 2028 року. Вони запрацюють після остаточного узгодження з Радою ЄС.