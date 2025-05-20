В уряді допускають повернення довоєнних умов торгівлі з ЄС

Найгіршим сценарієм для України з 6 червня, коли завершиться дія автономних торговельних заходів (АТМ) Європейського Союзу, стане повернення до режиму торгівлі, який діяв до війни.

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Як пише Delo.ua, про це заявив заступник міністра економіки України — торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, ще торік була досягнута домовленість, що з 6 червня цього року АТМ перестануть діяти, натомість Європейська Комісія проведе з Україною перегляд угоди про поглиблену і всеохопну зону вільної торгівлі (ст.29 угоди ,ПВЗВТ, DCFTA).

"Я думаю, що ми докладемо усіх зусиль, щоб принаймні 6 червня не було ніяких змін фактичних. І якщо з автономними торговими заходами все сталося, як Європейська Комісія і запланувала, то із 29 статтею поки що ми трішки пригальмувалися через низку зовнішніх різних обставин. Але сподіваюся, що ми це рішення знайдемо досить швидко. Якщо не до 6 червня, то максимально швидко після 6 червня", – підкреслив Качка.

Він додав, що ситуація в торгівлі далеко не така оптимістична і не така дружня, як за іншими напрямками співпраці з ЄС.

Водночас торгпред України вважає, що навіть довоєнний режим торгівлі із ЄС "досить гарний", бо щодо промислових товарів мит не було і так само не буде й за більшістю аграрних товарів.

На думку Качки, за 2023/2024 рік Україна та ЄС знайшли баланс торгівлі, хоча й Україна має досить великий торговий дефіцит – майже в два рази.

"Очевидно, що зараз це є предметом дискусії, яким чином зберегти цю збалансовану торгівлю. Наш підхід, щоб залишити умови торгівлі такими, як вони є щонайменше зараз, можливо, навіть більш вільними, але при цьому контрольованими. Побачимо, що буде - не забігатиму наперед. Ми достатньо конструктивно працюємо з Європейською Комісією, але очевидно, що це буде комплексне рішення по всіх нюансах", – резюмував Качка.

Зауважимо, торік Україна стала третім постачальником сільськогосподарської продукції до ЄС, пропустивши попереду тільки Бразилію (17,1 млрд. євро) і Велику Британію (16,6 млрд. євро), та випередивши США (12,0 млрд. євро) і Китай (10,0 млрд. євро). У 2024 році поставки української аграрної продукції до ЄС принесли українському бюджету 13,1 млрд. євро.

Справедлива угода

13 травня 2024 року Рада ЄС продовжила тимчасові преференції для України в торгівлі ще на рік - до 5 червня 2025 року. Водночас передбачено механізм екстреного гальмування для чутливих товарів, зокрема меду, круп, кукурудзи, м'яса птиці, яєць, цукру, вівса, якщо імпорт перевищить встановлені обсяги.

Деякі сусідні країни не бажають розширювати доступ до ринку для України, яка є потужним сільськогосподарським виробником, побоюючись, що це завдасть шкоди їхнім фермерам і викличе обурення.

Наразі Європейська комісія планує різко скоротити імпорт української агропродукції, а через нові умови торгівлі після завершення "економічного безвізу" український бюджет втратить 3,5 млрд євро.

Раніше Качка висловив сподівання на справедливу аграрну угоду між ЄС та Україною.

"Сьогодні у нас ще є час, щоб знайти конструктивне рішення, у нас є ще кілька тижнів - ми чекаємо. Україна максимально гнучка і готова забезпечити прозорість торгівлі. Це більше питання політики, ніж торгівлі", - додав він.



