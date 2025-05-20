В правительстве допускают возврат довоенных условий торговли с ЕС

Худшим сценарием для Украины с 6 июня, когда завершится действие автономных торговых мероприятий (АТМ) Европейского Союза, станет возвращение к действовавшему до войны режиму торговли.

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Как пишет Delo.ua, об этом заявил заместитель министра экономики Украины — торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его словам, еще в прошлом году была достигнута договоренность, что с 6 июня этого года АТМ перестанут действовать, в то время как Европейская Комиссия проведет с Украиной пересмотр соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ст.29 соглашения, УВЗИТ, DCFTA).

"Я думаю, что мы приложим все усилия, чтобы по крайней мере 6 июня не было никаких изменений фактических. И если с автономными торговыми мерами все произошло, как Европейская Комиссия и запланировала, то с 29 статьей пока мы немного притормозились из-за ряда внешних различных обстоятельств. Но надеюсь, что мы это решение найдем довольно быстро", - убежден Качка.

Он добавил, что ситуация в торговле далеко не так оптимистична и не так дружна, как по другим направлениям сотрудничества с ЕС.

В то же время торгпред Украины считает, что даже довоенный режим торговли с ЕС "достаточно хорош", потому что по отношению к промышленным товарам пошлин не было и так же не будет и по большинству аграрных товаров.

По мнению Качки, за 2023/2024 год Украина и ЕС нашли баланс торговли, хотя и у Украины достаточно большой торговый дефицит – почти в два раза.

"Очевидно, что сейчас это является предметом дискуссии, каким образом сохранить эту сбалансированную торговлю. Наш подход, чтобы оставить условия торговли такими, как они являются по меньшей мере сейчас, возможно, даже более свободными, но при этом контролируемыми. Увидим, что будет — не буду забегать вперед", - резюмировал Качка.

Заметим, в прошлом году Украина стала третьим поставщиком сельскохозяйственной продукции в ЕС, пропустив впереди только Бразилию (17,1 млрд. евро) и Великобританию (16,6 млрд. евро) и опередив США (12,0 млрд. евро) и Китай (10,0 млрд. евро). В 2024 году поставки украинской аграрной продукции в ЕС принесли украинскому бюджету 13,1 млрд евро.

Справедливое соглашение

13 мая 2024 года Совет ЕС продлил временные преференции для Украины в торговле еще на год — до 5 июня 2025 года. В то же время, предусмотрен механизм экстренного торможения для чувствительных товаров, в частности меда, круп, кукурузы, мяса птицы, яиц, сахара, овса, если импорт превысит установленные объемы.

Некоторые соседние страны не желают расширять доступ к рынку, которая является мощным сельскохозяйственным производителем, опасаясь, что это нанесет ущерб их фермерам и вызовет возмущение.

Европейская комиссия планирует резко сократить импорт украинской агропродукции, а из-за новых условий торговли после завершения "экономического безвиза" украинский бюджет потеряет 3,5 млрд евро.

Ранее Качка выразил надежду на справедливую аграрное соглашение между ЕС и Украиной

"Сегодня у нас еще есть время, чтобы найти конструктивное решение, у нас есть еще несколько недель – мы ждем. Украина максимально гибкая и готова обеспечить прозрачность торговли. Это больше вопрос политики, чем торговли", – добавил он.



