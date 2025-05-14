Україна потрапила до трійки найбільших експортерів агропродукції до ЄС

У 2024 році Україна увійшла до трійки найбільших експортерів сільськогосподарської продукції до ЄС, займаючи третє місце з обсягом експорту 13,1 млрд євро, що складає 6,7% від загального імпорту агропродукції до Євросоюзу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Eurostat.

Україна серед лідерів експорту

У 2024 році Європейський Союз експортував сільськогосподарську продукцію на суму 234,1 млрд євро та імпортував на 194,9 млрд євро, що призвело до утворення профіциту в 39,2 млрд євро.

У порівнянні з 2023 роком, як експорт, так і імпорт зросли на 2,8% та 6,7% відповідно.

Основними постачальниками агропродукції до ЄС стали:

Бразилія (8,8%, 17,1 млрд євро):

Велика Британія (8,5%, 16,6 млрд євро);

Україна (6,7%, 13,1 млрд євро):

Сполучені Штати (6,1%, 12,0 млрд євро).

Зазначається, що між 2014 і 2024 роками обсяги торгівлі сільськогосподарською продукцією в Європейському Союзі збільшилися на 59,0%. Зокрема, експорт зріс на 58,0%, а імпорт – на 60,2%, що відповідає середньорічному зростанню експорту на 4,7% та імпорту на 4,8%.

У 2024 році Велика Британія стала основним напрямком для експорту сільськогосподарської продукції ЄС, займаючи 23,0% від загального обсягу (54,0 млрд євро). На другому місці розташувалися Сполучені Штати (12,8%; 30,1 млрд євро), Швейцарія (5,4%; 12,6 млрд євро) та Китай (5,3%; 12,3 млрд євро).

Нагадаємо, у квітні 2025 року Україна експортувала 4,1 млн тонн агропромислової продукції, що на 23,4% менше, ніж у березні. Таке зниження є типовим для цього періоду року, оскільки основні обсяги вирощеної продукції вже були відвантажені раніше, і на ринку залишилися лише обмежені партії для експорту.