Від початку року агробізнес отримав майже 44,5 млрд грн пільгових кредитів

Майже 44,5 млрд грн кредитів отримали 7,4 тисячі агропідприємств від початку 2025 року за різними держпрограмами підтримки. Зокрема за програмою компенсацій з розмінування фермери змогли обробити майже 1400 гектарах землі.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 13 травня.

"Для 7,7 тисячі господарств нараховані дотації на розвиток тваринництва. Держава залучила ще понад 390 млн грн грантових коштів від Світового банку для виплати наступного траншу за відповідною програмою", — зазначив глава уряду.

В Україні продовжується очищення сільськогосподарських земель від вибухонебезпечних предметів. Завдяки роботі саперів до використання повернуто понад 35 тисяч квадратних кілометрів. А за програмою компенсацій з розмінування фермери змогли обробити майже 1400 гектарах землі.

Прем‘єр також наголосив на ефективності одного з компонентів комплексної програми "Зроблено в Україні", у межах якої агровиробники отримують компенсації за придбання української техніки.

"Минулого року фермери придбали 5,3 тисячі одиниць техніки. Очікуємо, що цьогоріч попит буде ще більшим. Таким чином одночасно розвиваємо українську промисловість і модернізуємо фермерські господарства. Очікуємо, що цьогоріч попит буде ще більшим ", — підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, Україна отримає 35 млн євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для фінансування малого та середнього бізнесу через державні банки ПриватБанк та Укрексімбанк.