С начала года агробизнес получил почти 44,5 млрд грн льготных кредитов

Почти 44,5 млрд грн кредитов получили 7,4 тысячи агропредприятий с начала 2025 года по разным госпрограммам поддержки.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в ходе заседания Кабинета Министров 13 мая.

"Для 7,7 тысяч хозяйств начислены дотации на развитие животноводства. Государство привлекло еще более 390 млн грн грантовых средств от Всемирного банка для выплаты следующего транша по соответствующей программе", — отметил глава правительства.

В Украине продолжается очищение сельскохозяйственных земель от взрывоопасных предметов. Благодаря работе саперов к использованию возвращено более 35 тысяч квадратных километров. А по программе компенсаций по разминированию фермеры смогли обработать почти 1400 гектаров земли.

Премьер также отметил эффективность одного из компонентов комплексной программы "Сделано в Украине", в рамках которой агропроизводители получают компенсации за приобретение украинской техники.

"В прошлом году фермеры приобрели 5,3 тысячи единиц техники. Ожидаем, что в этом году спрос будет еще больше. Таким образом одновременно развиваем украинскую промышленность и модернизируем фермерские хозяйства . Ожидаем, что в этом году спрос будет еще больше ", — подчеркнул Шмигаль.

Напомним, Украина получит 35 млн. евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для финансирования малого и среднего бизнеса через государственные банки ПриватБанк и Укрэксимбанк.