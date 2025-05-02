Експорт української агропродукції у квітні 2025 року скоротився на понад 23%

У квітні 2025 року Україна експортувала 4,1 млн тонн агропромислової продукції, що на 23,4% менше, ніж у березні. Таке зниження є типовим для цього періоду року, оскільки основні обсяги вирощеної продукції вже були відвантажені раніше, і на ринку залишилися лише обмежені партії для експорту.

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.

Майже всі категорії аграрного експорту демонстрували спад у квітні, за винятком рослинних олій.

Їх обсяги, навпаки, зросли, що пов’язано з нетиповою ситуацією на внутрішньому ринку - виробництво соняшникової олії цього сезону розтягнулося в часі.

Структура експорту у квітні 2025 року:

Зернові культури — 2,4 млн тонн (кукурудза – 65%, пшениця – 32%, ячмінь – 2%). Зниження порівняно з березнем склало 33%;

Олійні культури — 421,2 тис. тонн (соя – 78%, ріпак – 20%, льон – 1%). Зниження склало 3%;

Рослинні олії — 525,8 тис. тонн (соняшникова – 91%, соєва – 9%). Тут зафіксовано зростання експорту, яке становить 6%;

Макуха після вилучення олій — 423,0 тис. тонн (соняшникова – 73%, соєва – 27%). Зниження склало 14%;

Інша агропромислова продукція — 357,0 тис. тонн. Зниження склало 2%.

В УКАБ зазначили, що загалом квітень продемонстрував типовий сезонний спад обсягів експорту, а підвищення поставок рослинних олій стало винятком на фоні загального зниження.

До прикладу, у березні 2025 року українські аграрії експортували 5,4 млн тонн сільськогосподарської продукції на загальну суму 2,1 млрд доларів США. Це становить 58% усього експорту країни за місяць і вкотре підтверджує ключову роль агросектору в економіці України навіть в умовах війни.

Додамо, у 2024 році ціна тони експорту української агропродукції складала 315 доларів. В квітні 2025 року вона збільшилася до 443 доларів.

