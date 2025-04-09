Агроекспорт у березні приніс Україні $2,1 млрд: 58% від усього експорту

У березні 2025 року українські аграрії експортували 5,4 млн тонн сільськогосподарської продукції на загальну суму 2,1 млрд доларів США. Це становить 58% усього експорту країни за місяць і вкотре підтверджує ключову роль агросектору в економіці України навіть в умовах війни.

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Про це повідомив міністр агрополітики Віталій Коваль.

У порівнянні з березнем 2024 року вартісні показники агроекспорту зросли на 87 мільйонів доларів. Збільшення пояснюється високими світовими цінами на окремі товари та переорієнтацією на більш маржинальні категорії.

Найбільшими позиціями в агроекспорті стали:

Кукурудза – $514 млн (2,4 млн тонн);

Соняшникова олія – $503 млн (441 тис. тонн);

Пшениця – $254 млн (1,1 млн тонн);

Соєві боби – $150 млн (370 тис. тонн);

М’ясо птиці – $95 млн (41 тис. тонн).

Коваль зазначив, що світові ціни на продовольство значно підтримали доходи українських експортерів. Так, соняшникову олію продавали в середньому по $1 141 за тонну, м’ясо птиці — по $2 300, соєві боби — по $407.

Також Україна демонструє позитивну динаміку експорт переробленої продукції.

У березні експорт:

хлібобулочних виробів зріс на 24%,

вершкового масла — на 254%,

сирів — на 32%.

Серед головних імпортерів української агропродукції залишаються Туреччина, Італія, Іспанія, Єгипет і Нідерланди.

У березні 2025 року Україна експортувала 5,4 млн тонн продукції агропромислового комплексу (АПК), що на 9,8% більше аналогічного показника попереднього місяця. У загальній структурі експорту найбільший показник продемонстрували зернові культури.