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Кабмин обнародовал прогноз развития экономики Украины на три года вперед

НБУ, ВВП
Что ждет украинскую экономику в ближайшие три года / Depositphotos

Кабинет министров обнародовал основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины и некоторые предположения на ближайшие три года в рамках Бюджетной декларации на 2026-2028 годы.

Документ закладывает основу для формирования проекта Государственного бюджета на 2026 год и содержит общие ориентиры относительно доходов, расходов, минимальной зарплаты, прожиточного минимума и других важных показателей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на текст документа на Правительственном портале.

Прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины

В бюджетных планах государства на ближайшие три года отмечается, что дальнейшее экономическое развитие Украины в значительной степени будет зависеть от продолжительности и течения активной фазы военных действий, объемов финансовой помощи международных партнеров и динамики миграционных процессов.

Снижение уровня рисков безопасности и поддержка международных партнеров в преодолении последствий войны будут создавать предпосылки для возобновления инвестиционной активности в Украине. Также это будет способствовать возвращению вынужденных мигрантов, что станет весомым фактором экономического восстановления в среднесрочной перспективе.

Основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины и отдельные предположения на 2026—2028 годы выглядят следующим образом.

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2026 году должен составить 4,5%, ускорившись до 5% в 2027 году и до 5,7% в 2028-м. Размер номинального ВВП также должен увеличиваться: 10,4 трлн грн в 2026 году – 11,9 трлн в 2027-м – 13,5 трлн грн в 2028 году.

Фото 2 — Кабмин обнародовал прогноз развития экономики Украины на три года вперед
Скриншот текста Бюджетной декларации на 2026-2028 годы

А потребительская инфляция в это время должна уменьшаться. Среднегодовая: 9,7% – 7,1% – 5,6% (в соответствующих годах). Декабрь к декабрю: 8,6% – 5,9% – 5,3%.

Прогнозное количество трудоустроенных, а также количество безработных в возрасте 15-70 лет в ближайшие три года ожидается почти неизменное. Что самое интересное, эти цифры почти совпадают – около 13 млн человек занятых и столько же безработных.

А вот соотношение импорта и экспорта традиционно не в пользу украинского бюджета (с ожидаемым незначительным улучшением на горизонте трех лет): -34,712 млрд — -33,612 млрд — -32,95 млрд соответственно. И все это в долларах.

Ожидается, что ежегодно будет расти импорт товаров и услуг: на 2,7% в 2026-м, дальше больше – на 8,9% и 8,2% в следующие два года.

Правда, должен расти и экспорт украинских товаров и услуг: на 14,3% в 2026 году; на 15,2% и 12,6% в следующие два года.

Но, несмотря на более значимую относительную динамику прогнозируемого экспорта по сравнению с импортом, в абсолютных цифрах объемы импорта значительно превосходят экспорт.

Фото 3 — Кабмин обнародовал прогноз развития экономики Украины на три года вперед
Скриншот текста Бюджетной декларации на 2026-2028 годы

Прогноз макроэкономических показателей Украины на 2026-2028 годы построен, в частности, на предположении, что динамика обменного курса гривны по отношению к доллару будет следующей. В среднем за год: 44,7 45,2 45,6 гривен за доллар. На конец года: 44,8 45,3 45,8 гривен за доллар.

Следует отметить, что в основу Бюджетной декларации заложен прогноз Минэкономики.

Фото 4 — Кабмин обнародовал прогноз развития экономики Украины на три года вперед
Скриншот текста Бюджетной декларации на 2026-2028 годы

Приведенные прогнозные макропоказатели на 2026-2028 годы, рассчитанные в условиях военного времени, высокой неопределенности при постоянных изменениях внешних и внутренних условий экономического развития являются текущей оценкой и с учетом значительной изменчивости социально-экономической ситуации могут быть уточнены и пересмотрены как в сторону улучшения, так и в сторону ухудшения.

Напомним, в рамках Бюджетной декларации на 2026-2028 годы Правительство обнародовало плановый размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Кабинет министров Украины 27 июня принял Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы — ключевой документ, определяющий основные параметры бюджетной политики на среднесрочную перспективу. Его цель — обеспечить предсказуемость государственных финансов, сохраняя одновременно гибкость к изменениям ситуации и соответствие стратегическим приоритетам государства, включая евроинтеграционный курс. Декларация подготовлена в сотрудничестве с главными распорядителями бюджетных средств и после консультаций с Международным валютным фондом.

Особенностью новой декларации стало включение двух сценариев развития событий в Украине начиная с 2026 года. Один из них предполагает улучшение ситуации в сфере безопасности и базируется на макропрогнозе экономического и социального развития, подготовленном Министерством экономики.

Другой – учитывает возможность продолжения полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации.

В случае второго сценария предполагается, что расходы на сектор безопасности и обороны будут оставаться на уровне не ниже текущего — с учетом изменений в бюджет 2025 года. Окончательное решение о выборе одного из вариантов будет принято при составлении проекта Государственного бюджета Украины на 2026 год.

Автор:
Руслан Кисляк