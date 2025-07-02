Кабмін оприлюднив прогноз розвитку економіки України на три роки вперед

Кабінет міністрів оприлюднив основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України та окремі припущення на найближчі три роки в рамках Бюджетної декларації на 2026—2028 роки.

Документ закладає підґрунтя для формування проєкту Державного бюджету на 2026 рік і містить загальні орієнтири щодо доходів, витрат, мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та інших важливих показників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на текст документу на Урядовому порталі.

П рогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України

В бюджетних планах держави на найближчі три роки зазначається, що подальший економічний розвиток України значною мірою буде залежати від тривалості та перебігу активної фази військових дій, обсягів фінансової допомоги міжнародних партнерів та динаміки міграційних процесів. Зниження рівня безпекових ризиків та підтримка міжнародних партнерів у подоланні наслідків війни створюватимуть передумови для відновлення інвестиційної активності в Україні. Також це сприятиме поверненню вимушених мігрантів, що стане вагомим фактором економічного відновлення у середньостроковій перспективі.

Основні ж прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України та окремі припущення на 2026—2028 роки виглядають наступним чином.

Ріст валового внутрішнього продукту (ВВП) в 2026 році має скласти 4,5%, пришвидшившись до 5% у 2027 році, і до 5,7% у 2028-му. Розмір номінального ВВП також має збільшуватися: 10,4 трлн грн в 2026 році – 11,9 трлн в 2027-му – 13,5 трлн грн в 2028 році.

Скріншот тексту Бюджетної декларації на 2026—2028 роки

А споживча інфляція тим часом має зменшуватись. Середньорічна: 9,7% - 7,1% - 5,6% (у відповідних роках). Грудень до грудня: 8,6% - 5,9% - 5,3%.

Прогнозна кількість зайнятих економічною діяльністю, а також кількість безробітних у віці 15-70 років в найближчі три роки очікується майже незмінна. Що найцікавіше, ці цифри майже збігаються – близько 13 млн осіб зайнятих і стільки ж безробітних.

А от співвідношення імпорту та експорту традиційно не на користь українського бюджету (з очікуваним незначним покращенням на горизонті трьох років): -34,712 млрд – -33,612 млрд – -32,95 млрд відповідно. І це все в доларах.

Очікувано щороку зростатиме імпорт товарів і послуг: на 2,7% у 2026-му, далі більше – на 8,9% і 8,2% в наступні два роки.

Щоправда, має зростати й експорт українських товарів і послуг: на 14,3% в 2026-му; на 15,2% та 12,6% у наступні два роки.

Але попри більш значущу відносну динаміку прогнозованого експорта порівняно з імпортом, в абсолютних цифрах об’єми імпорту значно переважають експорт.

Скріншот тексту Бюджетної декларації на 2026—2028 роки

Прогноз макроекономічних показників України на 2026-2028 роки побудований, зокрема, на припущенні, що динаміка обмінного курсу гривні до долара буде наступною. У середньому за відповідний рік: 44,7 – 45,2 – 45,6 гривень за долар. На кінець року: 44,8 – 45,3 – 45,8 гривень за долар.

Варто зазначити, що в основу Бюджетної декларації закладено прогноз Мінекономіки.

Скріншот тексту Бюджетної декларації на 2026—2028 роки

Наведені прогнозні макропоказники на 2026—2028 роки, розраховані в умовах воєнного часу, високої невизначеності при постійних змінах зовнішніх та внутрішніх умов економічного розвитку є поточною оцінкою і з урахуванням значної мінливості соціально-економічної ситуації можуть бути уточнені та переглянуті як у бік покращення, так і у бік погіршення.

Нагадаємо, в рамках Бюджетної декларації на 2026-2028 роки Уряд оприлюднив плановий розмір мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму.

Кабінет міністрів України 27 червня ухвалив Бюджетну декларацію на 2026–2028 роки — ключовий документ, який визначає основні параметри бюджетної політики на середньострокову перспективу. Його мета — забезпечити передбачуваність державних фінансів, зберігаючи водночас гнучкість до змін безпекової ситуації та відповідність стратегічним пріоритетам держави, включно з євроінтеграційним курсом. Декларацію підготовлено у співпраці з головними розпорядниками бюджетних коштів та після консультацій із Міжнародним валютним фондом.

Особливістю нової декларації стало включення двох сценаріїв розвитку подій в Україні, починаючи з 2026 року. Один з них передбачає покращення безпекової ситуації й базується на макропрогнозі економічного і соціального розвитку, підготовленому Міністерством економіки.

Інший — враховує можливість продовження повномасштабної агресії з боку Російської Федерації.

У випадку другого сценарію передбачається, що витрати на сектор безпеки і оборони залишатимуться на рівні не нижчому за поточний — з урахуванням змін до бюджету 2025 року. Остаточне рішення про вибір одного з варіантів буде ухвалено під час складання проєкту Державного бюджету України на 2026 рік.