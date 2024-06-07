Официально: Еврокомиссия поддержала начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Премьер-министр Денис Шмыгаль официально подтвердил, что Европейская комиссия поддержала начало переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз.

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Об этом он написал в Telegram.

"В озвученном заключении ЕК говорится, что Украина продолжает системные усилия по присоединению к ЕС и выполнила все 4 дополнительных шага-реформы. Теперь мы ожидаем от наших европейских партнеров следующий шаг — начало переговоров о членстве в Евросоюзе уже в этом месяце", - заявил премьер.

Он также поблагодарил Еврокомиссию за положительную оценку евроинтеграционного прогресса в Украине.

Еврокомиссия настаивает на начале переговоров по членству Украины в ЕС уже в июне

Сначала об этом сообщало издание Financial Times со ссылкой на три собственных источника.

Отмечается, что Еврокомиссия настаивает, чтобы официальные переговоры с Киевом и Кишиневом начались в этом месяце, чтобы дать позитивный сигнал обеим странам по поводу их стремлений к ЕС.

Грузия, как пишет FT, не получила «зеленого света» из-за принятия закона об иноагентах, противоречащего предупреждениям Брюсселя.

Такая рекомендация Еврокомиссии нуждается в одобрении всех 27 членов ЕС.

Ожидается, что Венгрия выступит против этого и будет апеллировать к отношению украинской власти к венгерскому меньшинству в стране.

По данным источников FT, официальные дебаты о том, следует ли соглашаться на начало переговоров, запланированы на следующую неделю.

ЕС хочет начать переговоры о членстве Украины уже 25 июня

Официальные лица в Брюсселе стремятся начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз в июне Однако помехой этим планам может стать позиция Венгрии, которая не дает согласия.

Несмотря на то, что в декабре прошлого года лидеры ЕС выразили желание, чтобы Украина и Молдова присоединились к союзу, формальная юридическая процедура начала переговоров о членстве была задержана из-за позиции Венгрии.

Пока дипломаты из ЕС и Киева интенсивно работают над тем, чтобы убедить венгерское правительство дать согласие на начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

По словам дипломатов, цель этих усилий состоит в том, чтобы начать официальные переговоры уже 25 июня.

Следующим шагом в процессе вступления является начало официальных переговоров через межправительственную конференцию с Украиной. Чтобы это произошло, страны ЕС должны согласовать так называемые рамки переговоров. По данным издания, с тех пор, как Еврокомиссия направила этот документ в марте, 27 столиц ведут переговоры по нему.

В настоящее время, по словам дипломатов, переговоры на техническом уровне проходят хорошо. Они ожидают, что новый проект будет направлен послам ЕС в ближайшие недели, чтобы они могли решить самые острые вопросы.

Еврокомиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в Евросоюз

12 марта Европейская комиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины и Молдовы в Европейский союз.

Как сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, Украина успешно выполнила четыре рекомендации Европейской комиссии, необходимые для получения переговорной рамки по членству в Европейском Союзе.

По ее словам, Украина успешно выполнила все требования Еврокомиссии до истечения указанного срока. Кроме этого, на внутреннем уровне были одобрены все необходимые законодательные акты, в частности, относительно лоббизма, что является частью требований ЕС.

Напомним, Европейский совет 14 декабря приняла решение начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз, а также предоставила статус кандидата в ЕС Грузии.

Как отметил тогда премьер-министр Денис Шмигаль, этим решением Евросоюз высоко оценил реформы, проведенные Украиной за последние годы, и выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии. "Впереди непростой путь. Мы единственные и готовы пройти его максимально быстро", – добавил он.

Добавим, что Украина и Молдова приобрели статус кандидатов в ЕС 23 июня 2023 года. При этом Грузии в предоставлении такого статуса тогда было отказано. Все три страны подали заявки уже после российского вторжения в Украину: сама Украина – 28 февраля, Молдова и Грузия – 3 марта.