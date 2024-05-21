ЕС хочет начать переговоры о членстве Украины уже 25 июня

Официальные лица в Брюсселе стремятся начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз в июне. Однако помехой этим планам может стать позиция Венгрии, которая не дает согласия.

Об этом пишет Politico.

Отмечается, что, несмотря на то, что в декабре прошлого года лидеры ЕС выразили желание, чтобы Украина и Молдова присоединились к союзу, формальная юридическая процедура начала переговоров о членстве была отложена из-за позиции Венгрии.

Пока дипломаты из ЕС и Киева интенсивно работают над тем, чтобы убедить венгерское правительство дать согласие на начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

По словам дипломатов, цель этих усилий состоит в том, чтобы начать официальные переговоры уже 25 июня.

Так, после апрельских переговоров между главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто "стороны отметили положительную динамику диалога". По словам одного из дипломатов, Киев отреагировал на список из 11 пунктов, изложенный Будапештом, и ждет ответ Венгрии.

По мнению одного из дипломатов ЕС, Венгрия, вероятно, стремится решить вопрос переговоров о вступлении Украины в ЕС до начала шестимесячного председательства в Совете ЕС на ротационной основе в июле этого года.

"Было ощущение, что этого не следует делать до выборов в Европейский парламент, которые запланированы на 9 июня, поскольку это может стать предвыборным вопросом", – объяснил изданию европейский дипломат.

Следующим шагом в процессе вступления является начало официальных переговоров через межправительственную конференцию с Украиной. Чтобы это произошло, страны ЕС должны согласовать так называемые рамки переговоров. По данным издания, с тех пор, как Еврокомиссия направила этот документ в марте, 27 столиц ведут переговоры по нему.

В настоящее время, по словам дипломатов, переговоры на техническом уровне проходят хорошо. Они ожидают, что новый проект будет послан послам ЕС в ближайшие недели, чтобы они могли решить самые острые вопросы.

Бельгийские чиновники уже назначили межправительственную конференцию на 25 июня за несколько дней до того, как Будапешт начнет председательство в ЕС 1 июля. Однако, как утверждает один из дипломатов, "как всегда невозможно предсказать, что будет делать Венгрия.

Еврокомиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в Евросоюз

12 марта Европейская комиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины и Молдовы в Европейский союз.

Как сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, Украина успешно выполнила четыре рекомендации Европейской комиссии, необходимые для получения переговорной рамки по членству в Европейском Союзе.

По ее словам, Украина успешно выполнила все требования Еврокомиссии до истечения указанного срока. Кроме этого, на внутреннем уровне были одобрены все необходимые законодательные акты, в частности, относительно лоббизма, что является частью требований ЕС.

Напомним, Европейский совет 14 декабря приняла решение начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз, а также предоставила статус кандидата в ЕС Грузии.

Как отметил тогда премьер-министр Денис Шмигаль, этим решением Евросоюз высоко оценил реформы, проведенные Украиной за последние годы, и выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии. "Впереди непростой путь. Мы единственные и готовы пройти его максимально быстро", – добавил он.

Добавим, что Украина и Молдова приобрели статус кандидатов в ЕС. 23 июня 2023 года. При этом Грузии в предоставлении такого статуса тогда было отказано. Все три страны подали заявки уже после российского вторжения в Украину: сама Украина – 28 февраля, Молдова и Грузия – 3 марта.