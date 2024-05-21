ЄС хоче розпочати перемовини щодо членства України вже 25 червня

Офіційні особи у Брюсселі прагнуть розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу у червні. Проте на заваді цим планам може стати позиція Угорщини, яка не дає згоду.

Про це пише Politico.

Зазначається, що попри те, що в грудні минулого року лідери ЄС висловили бажання, щоб Україна та Молдова приєдналися до союзу, формальна юридична процедура початку переговорів про членство була затримана через позицію Угорщини.

Наразі дипломати з ЄС та Києва інтенсивно працюють над тим, щоб переконати угорський уряд дати згоду на початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

За словами дипломатів, мета цих зусиль полягає в тому, щоб розпочати офіційні переговори вже 25 червня.

Так, після квітневих перемовин між главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, "сторони відзначили позитивну динаміку діалогу". За словами одного з дипломатів, Київ відреагував на список з 11 пунктів, викладений Будапештом, і чекає на відповідь Угорщини.

На думку одного з дипломатів ЄС, Угорщина, ймовірно, прагне вирішити питання переговорів про вступ України до ЄС до того, як вона розпочне шестимісячне головування в Раді ЄС на ротаційній основі в липні цього року.

"Було відчуття, що цього не варто робити до виборів до Європейського парламенту, які заплановані на 9 червня, оскільки це може стати передвиборчим питанням", - пояснив виданню європейський дипломат.

Наступним кроком у процесі вступу є початок офіційних переговорів через міжурядову конференцію з Україною. Для того щоб це сталося, країни ЄС мають узгодити так звані рамки переговорів. За даними видання, відтоді, як Єврокомісія надіслала цей документ у березні, 27 столиць ведуть переговори щодо нього.

На цей час, за словами дипломатів, переговори на технічному рівні проходять добре. Вони очікують, що новий проєкт буде надісланий послам ЄС найближчими тижнями, щоб вони могли вирішити найгостріші питання.

Бельгійські чиновники вже призначили міжурядову конференцію на 25 червня, за кілька днів до того, як Будапешт розпочне головування в ЄС 1 липня. Однак, як стверджує один з дипломатів, "як завжди, неможливо передбачити, що робитиме Угорщина.

Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України до Євросоюзу

12 березня Європейська комісія затвердила переговорну рамку про вступ України та Молдови до Європейського союзу.

Як повідомила віцепрем'єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, Україна успішно виконала чотири рекомендації Європейської комісії, необхідні для отримання переговорної рамки щодо членства в Європейському Союзі.

За її словами, Україна успішно виконала всіх вимоги Єврокомісії до завершення вказаного терміну. Окрім цього, на внутрішньому рівні було схвалено всі необхідні законодавчі акти, зокрема щодо лобізму, що є частиною вимог ЄС.

Нагадаємо, Європейська рада 14 грудня ухвалила рішення розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ до Євросоюзу, а також надала статус кандидата в ЄС Грузії.

Як зазначив тоді прем'єр-міністр Денис Шмигаль, цим рішенням Євросоюз високо оцінив реформи, які Україна провела за останні роки, і виконання всіх рекомендацій Єврокомісії. "Попереду непростий шлях. Ми єдині та готові пройти його максимально швидко", - додав він.

Додамо, що Україна та Молдова набули статусу кандидатів у ЄС 23 червня 2023 року. При цьому Грузії в наданні такого статусу тоді було відмовлено. Усі три країни подали заявки вже після російського вторгнення в Україну: сама Україна – 28 лютого, а Молдова та Грузія – 3 березня.