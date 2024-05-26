У Украины есть план В, С и D на переговорах о вступлении в ЕС

Украина прилагает все усилия для того, чтобы межправительственная конференция по переговорам о вступлении нашей страны в Европейский Союз состоялась в июне.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"У Украины есть план B, план C, план D - на любой случай, чтобы эта конференция состоялась. То есть конференция должна состояться при любых условиях", - подчеркнула Стефанишина.

Она добавила, что Украина ведет регулярные переговоры со всеми государствами-членами ЕС по этой конференции.

По словам чиновника, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подтвердила, что ЕК будет настаивать на этом решении.

"Украинская правительственная команда уже готовится к этому заседанию 25-27 июня", – отметила Стефанишина.

ЕС хочет начать переговоры о членстве Украины уже 25 июня

Официальные лица в Брюсселе стремятся начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз в июне. Однако помешать этим планам может стать позиция Венгрии, которая не дает согласия.

Несмотря на то, что в декабре прошлого года лидеры ЕС выразили желание, чтобы Украина и Молдова присоединились к союзу, формальная юридическая процедура начала переговоров о членстве была задержана из-за позиции Венгрии.

Сейчас дипломаты из ЕС и Киева интенсивно работают над тем, чтобы убедить венгерское правительство дать согласие на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

По словам дипломатов, цель этих усилий состоит в том, чтобы начать официальные переговоры уже 25 июня.

Следующим шагом в процессе вступления является начало официальных переговоров через межправительственную конференцию с Украиной. Чтобы это произошло, страны ЕС должны согласовать так называемые рамки переговоров. По данным издания, с тех пор, как Еврокомиссия направила этот документ в марте, 27 столиц ведут переговоры по нему.

В настоящее время, по словам дипломатов, переговоры на техническом уровне проходят хорошо. Они ожидают, что новый проект будет послан послам ЕС в ближайшие недели, чтобы они могли решить самые острые вопросы.

Еврокомиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в Евросоюз

12 марта Европейская комиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины и Молдовы в Европейский союз.

Как сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, Украина успешно выполнила четыре рекомендации Европейской комиссии, необходимые для получения переговорной рамки по членству в Европейском Союзе.

По ее словам, Украина успешно выполнила все требования Еврокомиссии до истечения указанного срока. Кроме этого, на внутреннем уровне были одобрены все необходимые законодательные акты, в частности, относительно лоббизма, что является частью требований ЕС.

Напомним, Европейский совет 14 декабря приняла решение начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз, а также предоставила статус кандидата в ЕС Грузии.

Как отметил тогда премьер-министр Денис Шмигаль, этим решением Евросоюз высоко оценил реформы, проведенные Украиной за последние годы, и выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии. "Впереди непростой путь. Мы единственные и готовы пройти его максимально быстро", – добавил он.

Добавим, что Украина и Молдова приобрели статус кандидатов в ЕС. 23 июня 2023 года. При этом Грузии в предоставлении такого статуса тогда было отказано. Все три страны подали заявки уже после российского вторжения в Украину: сама Украина – 28 февраля, Молдова и Грузия – 3 марта.