Рост ВВП в первом полугодии замедлился до 1,3%: тормозящая экономика

Согласно оценке Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ), в июне реальный ВВП вырос на 1,2% к предыдущему году, а в целом за первое полугодие – на 1,3%. В мае произошел рост экономики на 2,1%, в апреле – на 1,6%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз аналитичного центра. у.

В июне в ключевых секторах экономики в основном наблюдалось падение. В частности, сельское хозяйство стало одним из основных факторов замедления экономики. В первом квартале валовая добавленная стоимость (ВДС) сократилась на 4,3% вследствие падения показателей в животноводстве, а в июне падение ускорилось до 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за более позднего начала сбора озимых культур.

По данным ИЭИ, добывающая промышленность остается в глубоком падении из-за потери угольных шахт на востоке и ударов по газодобывающим объектам. В первом квартале падение составило 15,1% по сравнению с прошлогодними показателями, в июне сокращение составило 14% к показателям июня 2024 года.

Строительство также показало значительное падение в первом квартале (-10,2%) из-за сокращения правительственных расходов по фортификации и меньшим объемам жилищного строительства. Однако, по оценкам экспертов ИЭД, во втором квартале темпы падения замедлились.

Транспорт также показал падение на 10,5% в первом квартале. Основными причинами является остановка транзита российского газа в ЕС и уменьшение железнодорожных перевозок зерна из-за истощения запасов предыдущих лет.

Перерабатывающая промышленность продемонстрировала незначительные колебания. После незначительного падения на 1,5% в первом квартале из-за обстрелов, логистических проблем и нехватки рабочей силы в июне сектор показал рост на 2,2%.

По данным ИЭИ, электроэнергетика в июне возобновлялась после прошлогодних ударов. Если в первом квартале падение составило 6,1%, то в июне производство электроэнергии ускорилось до 11% по сравнению с показателями в прошлом году.

Торговля остается точкой роста. В первом квартале реальная ВДВ выросла на 3,3% преимущественно благодаря розничной торговле на фоне стабильных доходов населения. Сходные темпы сохранились и во втором квартале.

"В целом же ИЭИ будет пересматривать свою оценку роста реального ВВП на 2025 год вниз. Скорее всего, темпы роста экономики в 2025-м будут ближе к 2%, а не 3%, как эксперты ИЭИ ожидали ранее", — отметили в Институте экономических исследований.

Напомним, Украина в 2025 году направит на сектор национальной безопасности и обороны 2,6 трлн гривен - это 31,1% прогнозируемого ВВП. Это самый высокий показатель в мире.