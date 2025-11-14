У МВФ відреагували на корупційний скандал в Україні: нагадали про залежність від фінансування

Найновіші викриті факти корупції в енергетичному секторі України підкреслюють важливість просування антикорупційних реформ. Захист антикорупційних інституцій є критично важливими елементами для України, яка продовжує залежати від підтримки міжнародної спільноти.

Як пише Delo.ua, про це заявила директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає "Укрінформ".

Вона вчергове зауважила, що Україні потрібна надійна антикорупційна архітектура, щоб створити рівні умови, захистити державні ресурси, покращити бізнес-клімат та залучити приватні інвестиції.

"Це є центральним елементом реформи для донорів, саме в той час, коли Україна шукає підтримки міжнародної спільноти для своєї програми та багатьох інших програм загалом", –наголосила Козак.

Вона підкреслила, що критичним пріоритетом залишається захист незалежності та функціональності антикорупційних інституцій в країні.

Козак також акцентувала увагу на тому, що недавно виявлені докази корупції в енергетичному секторі України "підкреслюють важливість просування антикорупційних зусиль в Україні та забезпечення того, щоб антикорупційні інституції мали можливості, довіру й свободу дій для того, щоби виконувати свої обов'язки".

Раніше глава європейської дипломатії Кая Каллас відреагувала на корупційний скандал в сфері енергетики України, до якого причетний співвласник "Кварталу 95" Тимур Міндіч, назвавши його надзвичайно “прикрим”.

Про корупцію в енергетиці

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

(на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон); ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

(Рокет); виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

(Тенор); ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Всім фігурантам справи, крім Міндіча та Цукермана, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи.

Міндіча та Цукермана не затримали, тому що вони встигли виїхати за кордон до оголошення підозри.

На тлі новин і підозри у корупційній схемі міністерка енергетики Світлана Гринчук і міністр юстиції, який раніше очолював Міненерго, Герман Галущенко подали заяви про звільнення.