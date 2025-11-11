НАБУ викрило керівника корупційної схеми в енергетиці: що відомо

Національне антикорупційне бюро України в межах операції "Мідас" з викриття корупції в енергетиці встановило керівника злочинної організації, яка створила корупційну схему з "відкатами" в "Енергоатомі".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Як стверджують правоохоронці, організацією керував фігурант плівок із кодовим іменем "Карлсон". Він контролював роботу так званої "пральні", де відмивали одержані у злочинний спосіб гроші.

Хто керував

За даними НАБУ, з помешкання на верхніх поверхах будинку на вул. Грушевського у Києві "Карлсон" визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки, а також координував вплив на посадовців центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах — зокрема, в енергетичній та оборонній сферах.

У розмовах, зафіксованих детективами, він керує фінансовими потоками, обговорює бронювання довірених осіб через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо "безпеки" та виявляє обізнаність про можливу увагу НАБУ.

І хоча імені "Карслона" не розкривають, народний депутат Ярослав Железняк неодноразово стверджував, що ним нібито є бізнесмен та співвласник фірми "Квартал 95" Тимур Міндіч.

Побічно, що це саме Міндіч, підтверджує повідомлення НАБУ про будинок на вул. Грушевського в Києві. Саме у будинку на цій вулиці є квартира у Міндіча. Ще у липні ЗМІ повідомляли, що НАБУ близько трьох місяців прослуховувало квартиру Міндіча.

Про корупцію в "Енергоатомі"

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в НАЕК Енергоатом", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників.

Також обшуки пройшли в компанії "Енергоатом" та в бізнесмена й співвласника фірми "Квартал 95" Тимура Міндіча.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій офіс у Києві, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

До реалізації схеми були залучені колишній заступник керівника Фонду держмайна, який став радником міністра енергетики, та колишній правоохоронець — виконавчий директор з фізичного захисту АТ "Енергоатом". Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, серед встановлених наразі учасників злочинної організації:

колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк;

виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов;

бізнесмен – керівник злочинної організації Тимур Міндіч;

четверо осіб – працівників бек-офісу з легалізації коштів.

Крім того, Железняк повідомив, що у ході операції з викриття корупції у сфері енергетики НАБУ прийшло з обшуками до міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше був міністром енергетики.

Водночас НАБУ повідомило лише про обшуки в "Енергоатомі", не згадуючи Міндіча чи Галущенка.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності прозорості в "Енергоатомі" та невідворотності покарання за корупційні схеми в енергетиці.