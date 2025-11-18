Справа Міндіча: АРМА розпочинає перевірку фактів причетності працівників, які фігурують у розслідуванні

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочинає внутрішню перевірку фактів можливої причетності працівників відомства до резонансного розслідування НАБУ у сфері енергетики (операція "Мідас").



Зазначається, що т.в.о. голови АРМА Ярослава Максименко ініціювала проведення внутрішньої перевірки обставин, оприлюднених у медіа, щодо можливої причетності окремих працівників АРМА до суспільно резонансного розслідування правоохоронних органів, відомого як операція "Мідас".

Метою перевірки є встановлення фактичних обставин, надання об’єктивної оцінки дотриманню вимог законодавства та внутрішніх стандартів, а також виявлення потенційних порушень з боку посадових осіб АРМА.

Наголошується, що у разі підтвердження фактів неналежних дій можуть бути ухвалені відповідні дисциплінарні та кадрові рішення.

Зеленський анонсував "перезавантаження" керівництва АРМА

Президент України Володимир Зеленський 16 листопада провів зустріч із премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко, присвячену реформам в енергетичній галузі та повʼязаних сферах.

Гарант дав доручення:

реформувати Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) і призначити нового керівника до кінця року;

провести аудит і підготувати до продажу активи російських компаній та колаборантів, аби вони приносили користь Україні та наповнювали бюджет.

Уряд України проводить внутрішню перевірку працівників Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) та ухвалює відповідні кадрові рішення щодо тих, хто фігурує у матеріалах НАБУ, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Доручила провести внутрішню перевірку та ухвалити відповідні кадрові рішення. Перезавантаження має бути системним. Інформуватимемо про наші подальші кроки", - зауважила Свириденко.

Народний депутат Ярослав Железняк акцентував на деталях у дописі прем’єр-міністерки щодо перезавантаження АРМА. Він зауважив, що варто придивитися до окремої частини її повідомлення, натякаючи на давні неформальні впливи на агентство.

"Як я вам і говорив, довгий час АРМА теж вважалась в сфері впливу Тімура Міндіча", – написав Железняк.

Галущенко мешкав в арештованому будинку ексміністра Захарченка

Железняк повідомив, що міністр юстиції Герман Галущенко таємно мешкав у будинку, який раніше належав колишньому міністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку.

"Ще одну знайшли веселу історію. Обшуки НАБУ у Галущенка привели в дуже цікаве місце: будинок в Царському селі, з якого він раптово виїхав у жовтні, але вночі перед обшуками чомусь вирішив там переночувати. І зранку там ще бачили міністра енергетики Світлану Гринчук за пару хвилин перед обшуками. Але головне не просто маєток. Це — особняк Віталія Захарченка, міністра-втікача часів Януковича", – розповів нардеп

Депутат нагадав, що будинок ексміністра Захарченка арештований ще з 2021 року, і офіційно ним опікується АРМА, а арешт забороняє користуватися майном.

Про корупцію в енергетиці

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

Про те, що обшуки пройшли у міністра юстиції і колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, раніше повідомляли низка ЗМІ та нардепів, проте офіційного підтвердження не було. Однак 11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Ф урсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Всіх фігурантам справи, крім Міндіча та Цукермана, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи.

На тлі новин і підозри у корупційній схемі міністерка енергетики Світлана Гринчук і міністр юстиції, який раніше очолював Міненерго, Герман Галущенко подали заяви про звільнення.