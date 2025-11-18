НАБУ пропонує законодавчо запровадити облік ввезення готівкової валюти в Україну

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) не зможе встановити шлях потрапляння в Україну великої суми іноземної валюти, яку використовували фігуранти справи "Мідас" стосовно корупції в енергетиці, тому пропонує законодавчо запровадити спеціальну форму обліку.

Як пише Delo.ua, про це заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов, який веде цю справу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми другий раз зіштовхуємося з такою великою сумою коштів, які приїхали в Україну в пакуванні Федерального резервного банку США. І другий раз ми, мабуть, будемо мати ситуацію, що ніхто не зможе нам відповісти, як вони потрапили в Україну", – наголосив він на засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з економічної безпеки під головуванням народного депутата Ярослава Железняка ("Голос").

Абакумов підкреслив, що Федеральна резервна система США фіксує, кому вона продає ці кошти в Європі, тоді як в Україні цим ніхто не займається.

Тому НАБУ пропонує Верховній Раді та Національному банку запровадити форму обліку ввезення таких сум готівки в Україну, щоб у подальшому не допустити таких ситуацій.

Заступник голови Національного банку України Дмитро Олійник зазначив, що регулятор розгляне цю пропозицію. Железняк також підтвердив готовність розглянути цю пропозицію у Верховній Раді. Він нагадав, що конкретно у випадку операції "Мідас" мова йде про знайдені у фігурантів справи долари в упаковці ФРС загальною сумою близько $4 млн.

Як долари потрапляють в Україну

Олійник повідомив, що наразі в Україні немає якогось унікального реєстру, по якому можна було б звірити штрих-код та номер пакування ФРС та з’ясувати, звідки ці купюри з'явилися в Україні.

"Стосовно того, як взагалі купюри возяться. Наразі є 8 банків, які імпортують долари та євро в Україну. Далі декілька з них використовують їх лише для власного користування, інші їх продають банкам, іншим учасникам фінансового ринку", – описав поточний стан ввезення готівкової валюти заступник голови НБУ.

Олійник наголосив, що в Україну імпортуються мільярди доларів, і виокремити якийсь окремий мільйон без наявності системи реєстрації неможливо.Він повідомив, що Нацбанк почав збір інформації по системі, щоб узагальнити, як банки між собою торгують валютою, хто використовує її для власних цілей.

"Але мова йде про операції на мільярди доларів. Виокремити невелику суму складно", – констатував заступник голови НБУ.

Про корупцію в енергетиці

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

Про те, що обшуки пройшли у міністра юстиції і колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, раніше повідомляли низка ЗМІ та нардепів, проте офіційного підтвердження не було. Однак 11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Ф урсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Всіх фігурантам справи, крім Міндіча та Цукермана, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи.

На тлі новин і підозри у корупційній схемі міністерка енергетики Світлана Гринчук і міністр юстиції, який раніше очолював Міненерго, Герман Галущенко подали заяви про звільнення.