НАБУ предлагает законодательно ввести учет ввоза наличной валюты в Украину

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не сможет установить путь попадания в Украину крупной суммы иностранной валюты, которую использовали фигуранты дела "Мидас" по отношению к коррупции в энергетике, поэтому предлагает законодательно ввести специальную форму учета.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов, ведущий это дело, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы второй раз сталкиваемся с такой большой суммой средств, которые приехали в Украину в упаковке Федерального резервного банка США. И второй раз мы, пожалуй, будем иметь ситуацию, что никто не сможет нам ответить, как они попали в Украину", - подчеркнул он на заседании Временной депутатской комиссии по экономической безопасности (ВСК) ("Голос").

Абакумов подчеркнул, что Федеральная резервная система США фиксирует, кому она продает эти средства в Европе, в то время как в Украине этим никто не занимается.

Поэтому НАБУ предлагает Верховной Раде и Национальному банку ввести форму учета ввоза таких сумм наличных денег в Украину, чтобы в дальнейшем не допустить таких ситуаций.

Заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Олейник отметил, что регулятор рассмотрит это предложение. Железняк также подтвердил готовность рассмотреть это предложение в Верховной Раде. Он напомнил, что конкретно в случае сделки "Мидас" речь идет о найденных у фигурантов делах долларах в упаковке ФРС общей суммой около $4 млн.

Как доллары попадают в Украину

Олийнык сообщил, что в Украине нет какого-то уникального реестра, по которому можно было бы сверить штрих-код и номер упаковки ФРС и выяснить, откуда эти купюры появились в Украине.

"По поводу того, как вообще купюры возятся. Сейчас есть 8 банков, которые импортируют доллары и евро в Украину. Далее несколько из них используют их только для собственного пользования, другие продают банкам, другим участникам финансового рынка", - описал текущее состояние ввоза наличной валюты замглавы НБУ.

Олейник подчеркнул, что в Украину импортируются миллиарды долларов, и выделить какой-то отдельный миллион без наличия системы регистрации невозможно. Он сообщил, что Нацбанк начал сбор информации по системе, чтобы обобщить, как банки между собой торгуют валютой, кто использует ее для собственных целей.

"Но речь идет об операциях на миллиарды долларов. Выделить небольшую сумму сложно", – констатировал замглавы НБУ.

О коррупции в энергетике

10 ноября НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывал" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

О том, что обыски прошли у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, ранее сообщал ряд СМИ и нардепов, однако официального подтверждения не было. Однако 11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что с участием Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );

экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет);

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (Тенор);

еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Ф урсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Всех фигурантам дела, кроме Миндича и Цукермана, Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения.

На фоне новостей и подозрения в коррупционной схеме министр энергетики Светлана Гринчук и ранее возглавлявший Минэнерго министр юстиции Герман Галущенко подали заявления об увольнении.