Василь Малюк оголосив про відставку з посади голови СБУ

Президент Володимир Зеленський зустрівся з головою Служби безпеки України Василем Малюком. Разом вони обговорили кандидатури, щоб обрати нового главу СБУ.

Як пише Delo.ua, про це повідомив Зеленський у Телеграм.

"Зустрілися з Василем Малюком. Подякував йому за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі. Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави, більше наших сильних результатів у знищенні ворога", - наголосив президент.

За його словами, Малюк уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ.

"Доручив Василю Малюку зробити напрямок наших асиметричних операцій найсильнішим у світі. Ресурси та належна політична підтримка для цього є", - зауважив Зеленський.

Він додав, що разом обговорили й кандидатури, щоб обрати нового главу СБУ.

Василь Малюк подає у відставку з посади голови СБУ

Василь Малюк повідомив, що йде з посади голови СБУ.

"Залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди.Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує президент України у сфері оборони, і я дякую йому", - написав він

В Офісі президента нібито розглядають зміну керівника СБУ через втрату довіри. Водночас у Верховній Раді та серед представників влади наразі немає впевненості, що в парламенті набереться достатня кількість голосів для його звільнення, пишуть видання "РБК-Україна" та "Українська правда".

Раніше на брифінгу Зеленський, хоч і без прізвища, заявив, що проведе всі заміни, які задумав. Незважаючи на широку підтримку військових, партнерів та депутатів, Малюк вирішив не йти на конфлікт із президентом та погодився на відставку. Точна дата та механізм звільнення визначатимуться за участі Верховної Ради.

Виконувати обов’язки голови СБУ можуть призначити начальника спецпідрозділу "Альфа" генерал-майора Євгена Хмару. Проте президент досі розглядає можливість назначити головою СБУ генерала Олександра Поклада.

Нагадаємо, 2 січня Зеленський назначив керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова головою Офісу президента України.

Також Зеленський повідомив про намір змінити формат роботи Міністерства оборони та запропонував Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.