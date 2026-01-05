Василий Малюк объявил об отставке с должности главы СБУ

Президент Владимир Зеленский встретился с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком. Вместе они обсудили кандидатуры, чтобы избрать нового главу СБУ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Зеленский в Телеграмм.

"Встретились с Василием Малюком. Поблагодарил его за боевую работу и предложил сосредоточиться именно на такой работе. Предстоит больше украинских асимметричных операций против оккупанта и российского государства, больше наших сильных результатов в уничтожении врага", - подчеркнул президент.

По его словам, Малюк умеет это лучше и именно этим продолжит заниматься в системе СБУ.

"Поручил Василию Малюку сделать направление наших асимметричных операций сильнейшим в мире. Ресурсы и надлежащая политическая поддержка для этого есть", - отметил Зеленский.

Он добавил, что вместе обсудили и кандидатуры, чтобы избрать нового главу СБУ.

Василий Малюк подает в отставку с поста главы СБУ

Василий Малюк сообщил, что уходит с поста главы СБУ.

"Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимального вреда. Уверен, что сильная и современная спецслужба – залог безопасности нашего государства. На это направлены изменения, которые внедряет президент Украины в сфере обороны, и я благодарю его", - написал он.

В Офисе президента якобы рассматривают смену руководителя СБУ из-за потери доверия. В то же время, в Верховной Раде и среди представителей власти пока нет уверенности, что в парламенте наберется достаточное количество голосов для его увольнения, пишут издания "РБК-Украина" и "Украинская правда".

Ранее на брифинге Зеленский, хоть и без фамилии, заявил, что проведет все задуманные замены. Несмотря на широкую поддержку военных, партнеров и депутатов, Малюк решил не идти на конфликт с президентом и согласился на отставку. Точная дата и механизм увольнения будут определяться с участием Верховной Рады.

Исполнять обязанности главы СБУ могут назначить начальника спецподразделения "Альфа" генерал-майора Евгения Хмару. Однако президент до сих пор рассматривает возможность назначить главой СБУ генерала Александра Поклада.

Напомним, 2 января Зеленский назначил руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова главой Офиса президента Украины .

Также Зеленский сообщил о намерении изменить формат работы Министерства обороны и предложил Михаилу Федорову на должность министра обороны Украины.