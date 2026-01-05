Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,29

+0,12

EUR

49,58

+0,03

Наличный курс:

USD

42,45

42,30

EUR

50,07

49,83

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Обновлено
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Василий Малюк объявил об отставке с должности главы СБУ

Зеленский Малыш
Василий Малюк может подать в отставку с должности главы СБУ / Офис президента

Президент Владимир Зеленский встретился с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком. Вместе они обсудили кандидатуры, чтобы избрать нового главу СБУ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Зеленский в Телеграмм.

"Встретились с Василием Малюком. Поблагодарил его за боевую работу и предложил сосредоточиться именно на такой работе. Предстоит больше украинских асимметричных операций против оккупанта и российского государства, больше наших сильных результатов в уничтожении врага", - подчеркнул президент.

Фото 2 — Василий Малюк объявил об отставке с должности главы СБУ

По его словам, Малюк умеет это лучше и именно этим продолжит заниматься в системе СБУ.

"Поручил Василию Малюку сделать направление наших асимметричных операций сильнейшим в мире. Ресурсы и надлежащая политическая поддержка для этого есть", - отметил Зеленский.

Он добавил, что вместе обсудили и кандидатуры, чтобы избрать нового главу СБУ.

Фото 3 — Василий Малюк объявил об отставке с должности главы СБУ

Василий Малюк подает в отставку с поста главы СБУ

Василий Малюк сообщил, что уходит с поста главы СБУ.

"Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимального вреда. Уверен, что сильная и современная спецслужба – залог безопасности нашего государства. На это направлены изменения, которые внедряет президент Украины в сфере обороны, и я благодарю его", - написал он.

В Офисе президента якобы рассматривают смену руководителя СБУ из-за потери доверия. В то же время, в Верховной Раде и среди представителей власти пока нет уверенности, что в парламенте наберется достаточное количество голосов для его увольнения, пишут издания "РБК-Украина"   и   "Украинская правда".

Ранее на брифинге Зеленский, хоть и без фамилии, заявил, что проведет все задуманные замены. Несмотря на широкую поддержку военных, партнеров и депутатов, Малюк решил не идти на конфликт с президентом и согласился на отставку. Точная дата и механизм увольнения будут определяться с участием Верховной Рады.

Исполнять обязанности главы СБУ могут назначить начальника спецподразделения "Альфа" генерал-майора Евгения Хмару. Однако президент до сих пор рассматривает возможность назначить главой СБУ генерала Александра Поклада.

Напомним, 2 января Зеленский назначил руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова главой Офиса президента Украины .

Также Зеленский сообщил о намерении изменить формат работы Министерства обороны и предложил Михаилу Федорову на должность министра обороны Украины.

Автор:
Светлана Манько