Зеленский предложил Михаилу Федорову стать министром обороны, а Шмыгалю – возглавить Минэнерго

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении сообщил о намерении изменить формат работы Министерства обороны и предложил Михаилу Федорову на должность министра обороны Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Офис президента.

По словам главы государства, Федоров глубоко вовлечен в реализацию проекта "Линия дронов" и продемонстрировал высокую результативность в сфере цифровизации государственных услуг и процессов.

Президент подчеркнул, что во взаимодействии с военным командованием, национальными производителями вооружения и международными партнерами необходимо реализовать системные изменения в оборонном секторе, которые усилит устойчивость Украины.

Зеленский подчеркнул, что обороноспособность государства держится на устойчивости украинцев, нуждающихся в достаточном количестве оружия, энергетических ресурсов, финансов, эффективной политики и поддержки институтов.

Президент также отметил, что Денис Шмигаль остается в команде Украины. Он поблагодарил его за системную работу на государство и сообщил, что по итогам прошлого года Министерство обороны достигло ощутимых результатов. В частности, была выполнена доверенность по производству дронов-перехватчиков — в декабре темпы производства превысили тысячу единиц в сутки, а также продолжалась работа по увеличению количества подготовленных экипажей.

По словам Зеленского, Михаил Федоров сможет продолжить эти направления и усилить их технологическую составляющую. Денису Шмыгалю президент предложил возглавить другое, не менее важное для устойчивости государства направление работы.

Обновлено в 14:35. Зеленский позже добавил, что Шмыгалю предлагается должность министра энергетики.

"Провели консультации с премьер-министром Юлией Свириденко, и рассчитываю на поддержку парламентариями такого подхода и позиции первого вице-премьер-министра и министра энергетики для Дениса Шмыгаля", - написал он.

Напомним, 2 января Зеленский встретился с руководителем Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис президента Украины.