Новым руководителем ГУР назначен Олег Иващенко: что о нем известно
Новым начальником Главного управления разведки Минобороны Украины стал Олег Иващенко, бывший руководитель Службы внешней разведки. Он заменит в должности Кирилла Буданова.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины", - отметил он.
Президент провел рабочую встречу с Иващенко. Ключевыми темами обсуждения стали актуальные внешние угрозы и стратегия системного ослабления агрессора из-за санкционного и экономического давления.
По словам главы государства, доклад руководителя разведки касался общей ситуации безопасности вокруг Украины и прогнозов относительно дальнейших действий врага.
Что известно об Олеге Иващенко
Из сообщений на страницах ГУР, Минобороны и Генштаба ВСУ следует, что Иващенко в 2017-2019 годах был заместителем начальника Генерального штаба ВС Украины по разведке.
Генерал-лейтенант Иващенко ранее занимал должность первого заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, заместителя начальника Генштаба ВСУ.
Пост первого заместителя начальника ГУР он занимал длительное время, причем при разных начальниках и разных президентах.
Еще в 2017 году он был первым заместителем председателя ГУР Василия Бурбы и сохранил свой пост после достаточно скандальной отставки последнего в 2020 году, оставшись первым заместителем уже главой ГУР МО Кирилла Буданова.
26 марта 2024 Зеленский подписал Указ о назначении Иващенко руководителем Службы внешней разведки Украины.
Напомним, 2 января Зеленский встретился с руководителем Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис президента Украины.