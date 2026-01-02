Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,17

--0,18

EUR

49,55

--0,24

Наличный курс:

USD

42,45

42,30

EUR

50,01

49,80

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Новым руководителем ГУР назначен Олег Иващенко: что о нем известно

Олег Иващенко
Олег Иващенко стал начальником ГУР / Офис президента

Новым начальником Главного управления разведки Минобороны Украины стал Олег Иващенко, бывший руководитель Службы внешней разведки. Он заменит в должности Кирилла Буданова.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины", - отметил он.

Президент провел рабочую встречу с Иващенко. Ключевыми темами обсуждения стали актуальные внешние угрозы и стратегия системного ослабления агрессора из-за санкционного и экономического давления.

По словам главы государства, доклад руководителя разведки касался общей ситуации безопасности вокруг Украины и прогнозов относительно дальнейших действий врага.

Фото 2 — Новым руководителем ГУР назначен Олег Иващенко: что о нем известно

Что известно об Олеге Иващенко

Из сообщений на страницах ГУР, Минобороны и Генштаба ВСУ следует, что Иващенко в 2017-2019 годах был заместителем начальника Генерального штаба ВС Украины по разведке.

Генерал-лейтенант Иващенко ранее занимал должность первого заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, заместителя начальника Генштаба ВСУ.

Пост первого заместителя начальника ГУР он занимал длительное время, причем при разных начальниках и разных президентах.

Еще в 2017 году он был первым заместителем председателя ГУР Василия Бурбы и сохранил свой пост после достаточно скандальной отставки последнего в 2020 году, оставшись первым заместителем уже главой ГУР МО Кирилла Буданова.

26 марта 2024 Зеленский подписал Указ о назначении Иващенко руководителем Службы внешней разведки Украины.

Напомним, 2 января Зеленский встретился с руководителем Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис президента Украины.

Автор:
Татьяна Бессараб