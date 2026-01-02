Новим керівником ГУР призначено Олега Іващенка: що про нього відомо

Новим начальником Головного управління розвідки Міноборони України став Олег Іващенко, який був керівником Служби зовнішньої розвідки. Він замінить на посаді Кирила Буданова.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Відсьогодні Олег Іващенко продовжить служити нашій державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки України", - зазначив він.

Президент провів робочу зустріч з Іващенком. Ключовими темами обговорення стали актуальні зовнішні загрози та стратегія системного послаблення агресора через санкційний та економічний тиск.

За словами глави держави, доповідь керівника розвідки стосувалася загальної безпекової ситуації навколо України та прогнозів щодо подальших дій ворога.

Що відомо про Олега Іващенка

З дописів на сторінках ГУР, Міноборони та Генштабу ЗСУ випливає, що Іващенко у 2017-2019 роках був заступником начальника Генерального штабу ЗС України з розвідки.

Генерал-лейтенант Іващенко раніше також обіймав посаду першого заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони України, та заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України з розвідки.

Посаду першого заступника начальника ГУР він обіймав тривалий час, причому за різних начальників та різних президентів.

Ще у 2017 році він був першим заступником голови ГУР Василя Бурби і зберіг свою посаду після досить скандальної відставки останнього в 2020 році, залишившись першим заступником уже за очільника ГУР МО Кирила Буданова.

З 2021 року одночасно виконував обов'язки помічника Головнокомандувача Збройних сил України.

26 березня 2024 року Зеленський підписав Указ про призначення Іващенка керівником Служби зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо, 2 січня Зеленський зустрівся з керівником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс президента України.