Зеленський запропонував Михайлу Федорову обійняти посаду міністра оборони України

Президент України Володимир Зеленський у зверненні повідомив про намір змінити формат роботи Міністерства оборони та запропонував Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Офіс президента.

За словами глави держави, Федоров глибоко залучений до реалізації проєкту "Лінія дронів" і продемонстрував високу результативність у сфері цифровізації державних послуг і процесів.

Президент наголосив, що у взаємодії з військовим командуванням, національними виробниками озброєння та міжнародними партнерами необхідно реалізувати системні зміни в оборонному секторі, які посилять стійкість України.

Зеленський підкреслив, що обороноздатність держави тримається на стійкості українців, яка потребує достатньої кількості зброї, енергетичних ресурсів, фінансів, ефективної політики та підтримки інституцій.

Президент також зазначив, що Денис Шмигаль залишається в команді України. Він подякував йому за системну роботу на державу та повідомив, що за підсумками минулого року Міністерство оборони досягло відчутних результатів. Зокрема, було виконано доручення щодо виробництва дронів-перехоплювачів — у грудні темпи виробництва перевищили тисячу одиниць на добу, а також тривала робота зі збільшення кількості підготовлених екіпажів.

За словами Зеленського, Михайло Федоров зможе продовжити ці напрями та посилити їх технологічною складовою. Денису Шмигалю президент запропонував очолити інший, не менш важливий для стійкості держави напрям роботи.

Нагадаємо, 2 січня Зеленський зустрівся з керівником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс президента України.