Зеленский назначил нового руководителя Госпогранслужбы: что о нем известно
Президент Украины Владимир Зеленский назначил временным исполняющим обязанности главы Государственной пограничной службы Украины Валерия Вавринюка, который до этого занимал должность первого заместителя главы ГНСУ.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в указе №10/2026, который опубликован на сайте Офиса президента.
"Первому заместителю главы Государственной пограничной службы Украины Вавринюку Валерию Павловичу временно исполнять обязанности главы Государственной пограничной службы Украины", - отмечается в документе.
Что известно о новом временном руководителе ГНСУ генерале Валерии Вавринюке
Как сообщается на официальном сайте ГНСУ, Валерий Вавринюк родился 14 июля 1975 года в Хмельницком.
Вавринюк учился в Национальной академии пограничных войск Украины имени Богдана Хмельницкого и Национальном университете обороны Украины. Имеет звание генерал-майора. В 2003 году получил диплом Национальной академии пограничных войск по направлению оперативно-служебной деятельности и управления действиями пограничных подразделений.
Вавринюк является участником боевых действий на востоке Украины. Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и отличием Президента Украины «За участие в антитеррористической операции».
Первым заместителем председателя ГНСУ Вавринюка был назначен в октябре 2025 года. В 2023 он был начальником Западного регионального управления Госпогранслужбы, а в 2019 возглавлял Восточное региональное управление.
Увольнение Сергея Дейнеко с должности главы ГНСУ
Своим указом №9/2026 Владимир Зеленский уволил Сергея Дейнеко с должности главы Государственной пограничной службы Украины.
Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, Дейнека назначили его советником.
По его словам, Сергей Дейнеко при рекомендациях врачей нуждается в непродолжительном восстановлении после многолетней службы.
Поэтому после непродолжительной реабилитации его назначат командиром боевого подразделения ГНСУ.
Напомним, 2 января Зеленский назначил руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова главой Офиса президента Украины .