Зеленський призначив нового керівника Держприкордонслужби: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови Державної прикордонної служби України Валерія Вавринюка, який до цього обіймав посаду першого заступника очільника ДПСУ.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в указі №10/2026, який опублікований на сайті Офісу президента.

"Першому заступнику голови Державної прикордонної служби України Вавринюку Валерію Павловичу тимчасово виконувати обовʼязки голови Державної прикордонної служби України", -зазначається в документі.

Що відомо про нового тимчасового очільника ДПСУ генерала Валерія Вавринюка

Як повідомляється на офіційному сайті ДПСУ, Валерій Вавринюк народився 14 липня 1975 року в Хмельницькому.

Вавринюк навчався у Національній академії Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького та Національному університеті оборони України. Має звання генерал-майора. У 2003 році отримав диплом Національної академії Прикордонних військ за напрямом оперативно-службової діяльності та управління діями прикордонних підрозділів.

Вавринюк є учасником бойових дій на сході України. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня та відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції».

Першим заступником голови ДПСУ Вавринюка призначили у жовтні 2025 року. У 2023-му він був начальником Західного регіонального управління Держприкордонслужби, а у 2019-му очолював Східне регіональне управління.

Звільнення Сергія Дейнеко з посади голови ДПСУ

Своїм указом №9/2026 Володимир Зеленський звільнив Сергія Дейнеко з посади голови Державної прикордонної служби України.

Як повідомив глава МВС Ігор Клименко, Дейнека призначили його радником.

За його словами, Сергій Дейнеко за рекомендацій лікарів потребує нетривалого відновлення після багаторічної служби.

Тому після нетривалої реабілітації його призначать командиром бойового підрозділу ДПСУ.

Нагадаємо, 2 січня Зеленський назначив керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова головою Офісу президента України.