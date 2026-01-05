Начальник спецподразделения "Альфа" Хмара станет исполняющим обязанности главы СБУ: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временным исполняющим обязанности главы СБУ Евгения Хмару — начальника Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в указе №19/2026, который опубликован на сайте Офиса президента.

"Начальнику Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины Хмара Евгений Леонидович временно исполняет обязанности главы Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

Также указом №18/2026 "Об отдельных вопросах организации деятельности Службы безопасности Украины" Зеленский закрепил за собой полномочия назначать временно исполняющего обязанности полномочия главы спецслужбы в период действия военного положения в случае временного отсутствия главы СБУ.

Перед этим президент провел личную встречу с генерал-майором Хмарой.

"Благодарю Евгению и всем нашим воинам-спецназначенцам за чрезвычайно весомую боевую работу на протяжении всех лет полномасштабной войны. Украина достигает необходимых результатов в своей защите, и все наши воины, которые это обеспечивают, заслуживают наибольшего уважения и признательности. Опыт украинских спецназовцев и ЦСО также". другие возможности системного развития СБУ и специальные операции, которые сейчас готовим", - написал президент.

Кто такой Евгений Хмара

Евгений Хмара – украинский военный, генерал-майор, начальник Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины с 25 августа 2025 года.

В 2023 году руководил специальной операцией освобождения острова Змеиный от оккупантов.

21 марта 2019 года был награжден орденом Даниила Галицкого за личные заслуги в укреплении национальной безопасности, мужество, высокий профессионализм и образцовое исполнение служебного долга.

Что предшествовало

Ранее Василий Малюк сообщил, что уходит с должности главы СБУ.

В Офисе президента якобы рассматривают смену руководителя СБУ из-за потери доверия. В то же время, в Верховной Раде и среди представителей власти пока нет уверенности, что в парламенте наберется достаточное количество голосов для его увольнения, пишут издание. "РБК-Украина" да "Украинская правда" .

Ранее на брифинге Зеленский, хоть и без фамилии, заявил, что проведет все задуманные замены. Несмотря на широкую поддержку военных, партнеров и депутатов, Малюк решил не идти на конфликт с президентом и согласился на отставку. Точная дата и механизм увольнения будут определяться с участием Верховной Рады.

Напомним, 2 января Зеленский назначил руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова главой Офиса президента Украины .