Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,17

--0,18

EUR

49,55

--0,24

Готівковий курс:

USD

42,44

42,27

EUR

50,02

49,80

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Обговорюється відставка голови СБУ Малюка: після такого рішення у Кремлі відкоркують шампанське – ЗМІ

Василь Малюк
Василь Малюк може втратити крісло голови СБУ / СБУ

Генерал-лейтенанта Василя Малюка можуть звільнити з посади голови СБУ, але ця відставка негативно вплине на обороноздатність країни. 

Про це повідомили ТСН.ua джерела у владних колах.

"Спроби зняти Василя Малюка із посади справді є. Але наразі ще нічого не вирішено, іде обговорення", – зазначив співрозмовник видання.

За словами посадовця, який говорив на умовах анонімності, рішення про відставку голови СБУ викличе багато запитань, адже під керівництвом Василя Малюка українська спецслужба стала по-справжньому ефективною, про що свідчать результати її роботи.

Справді, жодна інша силова структура наразі не має таких результатів, як СБУ: операція "Павутина", три підриви Кримського мосту, атаки на НПЗ та тіньовий флот РФ, ліквідація ворогів України, потужні результати на фронті.

"Такі унікальні спецоперації дають Україні сильні "карти" за столом перемовин", – наголосив співрозмовник видання.

Джерело ТСН.ua вважає, що у Кремлі відкоркують шампанське, якщо Малюка звільнять з посади.

"Звільнення Малюка – це не просто послаблення команди президента. Це підрив обороноздатності країни в умовах війни", – сказав співрозмовник.

Тож таке можливе рішення президента викличе багато запитань.