Обсуждается отставка главы СБУ Малюка: после такого решения в Кремле откроют шампанское – СМИ

Василий Малюк
Василий Малюк может потерять кресло главы СБУ / СБУ

Генерал-лейтенанта Василия Малюка могут уволить с должности главы СБУ, но эта отставка негативно повлияет на обороноспособность страны.

Об этом сообщили ТСН.ua источники во властных кругах.

"Попытки снять Василия Малюка с должности действительно есть. Но пока ничего не решено, идет обсуждение",  отметил собеседник издания.

По словам чиновника, говорившего на условиях анонимности, решение об отставке главы СБУ вызовет много вопросов, ведь под руководством Василия Малюка украинская спецслужба стала по-настоящему эффективной, о чем свидетельствуют результаты ее работы.

Действительно, ни одна другая силовая структура не имеет таких результатов, как СБУ: операция "Паутина", три подрыва Крымского моста, атаки на НПЗ и теневой флот РФ, ликвидация врагов Украины, мощные результаты на фронте.

"Такие уникальные спецоперации дают Украине сильные "карты" за столом переговоров",  подчеркнул собеседник издания.

Источник ТСН.ua считает, что в Кремле откупорят шампанское, если Малюка уволят с должности.

"Увольнение Малюка – это не просто ослабление команды президента. Это подрыв обороноспособности страны в условиях войны", – сказал собеседник.

Поэтому такое возможное решение президента вызовет много вопросов.