Обсуждается отставка главы СБУ Малюка: после такого решения в Кремле откроют шампанское – СМИ

Генерал-лейтенанта Василия Малюка могут уволить с должности главы СБУ, но эта отставка негативно повлияет на обороноспособность страны.

Об этом сообщили ТСН.ua источники во властных кругах.

"Попытки снять Василия Малюка с должности действительно есть. Но пока ничего не решено, идет обсуждение", – отметил собеседник издания.

По словам чиновника, говорившего на условиях анонимности, решение об отставке главы СБУ вызовет много вопросов, ведь под руководством Василия Малюка украинская спецслужба стала по-настоящему эффективной, о чем свидетельствуют результаты ее работы.

Действительно, ни одна другая силовая структура не имеет таких результатов, как СБУ: операция "Паутина", три подрыва Крымского моста, атаки на НПЗ и теневой флот РФ, ликвидация врагов Украины, мощные результаты на фронте.

"Такие уникальные спецоперации дают Украине сильные "карты" за столом переговоров", – подчеркнул собеседник издания.

Источник ТСН.ua считает, что в Кремле откупорят шампанское, если Малюка уволят с должности.

"Увольнение Малюка – это не просто ослабление команды президента. Это подрыв обороноспособности страны в условиях войны", – сказал собеседник.

Поэтому такое возможное решение президента вызовет много вопросов.