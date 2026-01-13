Верховная Рада уволила Василия Малюка с должности главы СБУ

Верховная Рада Украины поддержала представление президента Владимира Зеленского и уволила Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании парламента.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

За соответствующий проект постановления проголосовали 235 народных депутатов.

Напомним, 13 января парламентский комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны повторно рассмотрел представление президента об увольнении Василия Малюка и поддержал его. За соответствующее решение проголосовали 12 членов комитета, один воздержался, еще пять высказались против. В ходе обсуждения представители оппозиции настаивали на заслушивании доклада главы СБУ, в то же время представители большинства уверяли, что ситуация находится под контролем.

В то же время 12 января профильный комитет уже рассматривал президентское представление, однако тогда оно не набрало необходимое количество голосов: "за" проголосовали семь членов комитета, шестеро были против, еще двое воздержались, поэтому решение об увольнении принято не было.

Кадровые перестановки

5 января Зеленский назначил временным исполняющим обязанности главы СБУ Евгения Хмару - начальника Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.

Ранее Василий Малюк сообщил, что уходит с должности главы СБУ. Он заявил, что остается в системе СБУ для реализации асимметричных спецопераций мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимальный ущерб. Также он подчеркнул, что сильная и современная спецслужба является залогом безопасности государства, а вводимые президентом Украины изменения в сфере обороны направлены именно на это, поблагодарив главу государства за поддержку.

Заметим, что президент Владимир Зеленский подчеркивал намерение провести все запланированные кадровые изменения, не прибегая к конкретным именам. Несмотря на широкую поддержку со стороны военных, партнеров и депутатов, Василий Малюк избрал путь избегания конфликта с главой государства и согласился на отставку.