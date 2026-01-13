Увольнение Малюка: профильный комитет Рады поддержал решение президента

Парламентский комитет по национальной безопасности и обороне поддержал представление президента Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины. Соответствующее решение было принято большинством голосов во время заседания комитета.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует нардеп Ярослав Железняк.

За соответствующее решение проголосовали 12 членов комитета, один воздержался, пять высказались против.

Во время рассмотрения вопроса представители оппозиции настаивали на заслушивании доклада главы СБУ, в то время как представители большинства заявляли, что ситуация находится под контролем.

Ожидается, что уже сегодня вопрос увольнения Малюка будет вынесен на голосование в сессионном зале Верховной Рады, говорится в сообщении.

В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что представление на назначение нового руководителя СБУ пока не планируется.

"Если мы сейчас не поддержим Василий Васильевича, я не знаю что будет с Хмарою. Шанс будет или не будет - как он проявит себя. Я лично за него выступаю. Если сейчас провалим, Малюка отстранят, Хмара пойдет командовать Альфой. Надо предоставить Хмаре максимальную поддержку и затем назначим на СБУ", - написал он.

Напомним, 12 января парламентский комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рассмотрел представление президента Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины, однако не поддержал его. За соответствующее решение проголосовали семь членов комитета, шестеро высказались против, еще двое воздержались, из-за чего представление не набрало необходимое количество голосов и решение об увольнении принято не было.

Кадровые ротации

5 января Зеленский назначил временным исполняющим обязанности главы СБУ Евгения Хмару - начальника Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.

Ранее Василий Малюк сообщил, что уходит с должности главы СБУ.

"Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимального вреда. Уверен, что сильная и современная спецслужба – залог безопасности нашего государства. На это направлены изменения, которые внедряет президент Украины в сфере обороны, и я благодарю его", - написал он.

Отметим, что президент Владимир Зеленский отмечал, что проведет все запланированные кадровые изменения, не называя конкретных фамилий. Несмотря на широкую поддержку со стороны военных, партнеров и депутатов Василий Малюк решил не вступать в конфликт с президентом и согласился на отставку.