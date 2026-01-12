Комитет нацбезопасности ВР не поддержал отставку главы СБУ Малюка

Парламентский комитет по национальной безопасности и обороне рассмотрел представление президента Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности главы Службы безопасности и не поддержал решение.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует нардеп Алексей Гончаренко.

"Комитет нацбезопасности не поддержал решение об отставке главы СБУ Малюка. По процедуре это решение все равно выносится на голосование в зал. Интересно, найдутся ли завтра голоса?", - написал он.

Народный депутат Ярослав Железняк также сообщил, что Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны не поддержал представление президента об отставке Малюка.

Во время голосования 7 членов комитета отдали голос "за", 6 - "против", а 2 воздержались, поэтому представление не набрало необходимое большинство и решение об увольнении не было принято.

"Это не сильно мешает вынести в зал. Просто выходит "комитет не рекомендует на рассмотрение зала". Но (особенно учитывая соблюдение закона Офисом), это не будет мешать вынести на голосование постановление и дальше нужно набрать 226+. Хотя думаю сейчас на это голосов не будет тоже", - написал он.

Кадровые ротации

5 января Зеленский назначил временным исполняющим обязанности главы СБУ Евгения Хмару - начальника Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.

Ранее Василий Малюк сообщил, что уходит с должности главы СБУ.

"Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимального вреда. Уверен, что сильная и современная спецслужба – залог безопасности нашего государства. На это направлены изменения, которые внедряет президент Украины в сфере обороны, и я благодарю его", - написал он.

Отметим, что президент Владимир Зеленский отмечал, что проведет все запланированные кадровые изменения, не называя конкретных фамилий. Несмотря на широкую поддержку со стороны военных, партнеров и депутатов Василий Малюк решил не вступать в конфликт с президентом и согласился на отставку.