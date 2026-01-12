Запланована подія 2

Комітет нацбезпеки ВР не підтримав відставку голови СБУ Малюка

Василь Малюк
Василь Малюк / СБУ

Парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони розглянув подання президента Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки і не підтримав рішення.

Як пише Delo.ua, про це інформує нардеп Олексій Гончаренко.

"Комітет нацбезпеки не підтримав рішення щодо відставки голови СБУ Малюка.За процедурою, це рішення все одно виноситься на голосування в залу. Цікаво, чи знайдуться завтра голоси?", - написав він.

Народний депутат Ярослав Железняк також повідомив, що Комітет Ради з питань національної безпеки та оборони не підтримав подання президента про відставку Малюка.

Під час голосування 7 членів комітету віддали голос "за", 6 - "проти", а 2 утримались, тому подання не набрало необхідної більшості і рішення про звільнення не було ухвалене.

 "Це не сильно заважає винести у зал. Просто виходить "комітет не рекомендує на розгляд зали". Але (особливо враховуючи дотримання закону Офісом), це не буде заважати винести на голосування постанову і далі треба набрати 226+. Хоча думаю зараз на це голосів не буде теж", - написав він.

Кадрові ротації

5 січня Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ Євгенія Хмару — начальника Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.

Раніше Василь Малюк повідомив, що йде з посади голови СБУ.

"Залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди.Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує президент України у сфері оборони, і я дякую йому", - написав він

Зауважимо, що президент Володимир Зеленський наголошував, що проведе всі заплановані кадрові зміни, не називаючи конкретних прізвищ. Незважаючи на широку підтримку з боку військових, партнерів та депутатів, Василь Малюк вирішив не вступати в конфлікт із президентом і погодився на відставку.  

Автор:
Ольга Опенько