Звільнення Малюка: профільний комітет Ради підтримав рішення президента

Парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони підтримав подання президента Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України. Відповідне рішення ухвалили більшістю голосів під час засідання комітету.

Як пише Delo.ua, про це інформує нардеп Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 12 членів комітету, один утримався, п’ятеро висловилися проти.

Під час розгляду питання представники опозиції наполягали на заслуховуванні доповіді очільника СБУ, тоді як представники більшості заявляли, що ситуація перебуває під контролем.

Очікується, що вже сьогодні питання звільнення Малюка буде винесене на голосування у сесійній залі Верховної Ради, йдеться в повідомленні.

Водночас голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що подання на призначення нового керівника СБУ наразі не планується.

"Якщо ми зараз не підтримаємо Василь Васильовича, я не знаю що буде з Хмарою. Шанси буде чи не буде- як він проявить себе. Я особисто за нього виступаю. Якщо зараз провалимо, Малюка відсторонять, Хмара піде командувати Альфою. Треба надати Хмарі максимальну підтримку і потім призначимо на СБУ", - написав він.

Нагадаємо, 12 січня парламентський комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони розглянув подання президента Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України, однак не підтримав його. За відповідне рішення проголосували семеро членів комітету, шестеро висловилися проти, ще двоє утрималися, через що подання не набрало необхідної кількості голосів і рішення про звільнення ухвалене не було.

Кадрові ротації

5 січня Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ Євгенія Хмару — начальника Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.

Раніше Василь Малюк повідомив, що йде з посади голови СБУ.

"Залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди.Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує президент України у сфері оборони, і я дякую йому", - написав він

Зауважимо, що президент Володимир Зеленський наголошував, що проведе всі заплановані кадрові зміни, не називаючи конкретних прізвищ. Незважаючи на широку підтримку з боку військових, партнерів та депутатів, Василь Малюк вирішив не вступати в конфлікт із президентом і погодився на відставку.