Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

+0,18

EUR

50,53

+0,38

Готівковий курс:

USD

43,55

43,40

EUR

50,95

50,70

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Звільнення Малюка: профільний комітет Ради підтримав рішення президента

Малюк
Звільнення голови СБУ / Урядовий портал

Парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони підтримав подання президента Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України. Відповідне рішення ухвалили більшістю голосів під час засідання комітету.

Як пише Delo.ua, про це інформує нардеп Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 12 членів комітету, один утримався, п’ятеро висловилися проти.

Під час розгляду питання представники опозиції наполягали на заслуховуванні доповіді очільника СБУ, тоді як представники більшості заявляли, що ситуація перебуває під контролем.

Очікується, що вже сьогодні питання звільнення Малюка буде винесене на голосування у сесійній залі Верховної Ради, йдеться в повідомленні.

Водночас голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що подання на призначення нового керівника СБУ наразі не планується.

"Якщо ми зараз не підтримаємо Василь Васильовича, я не знаю що буде з Хмарою. Шанси буде чи не буде- як він проявить себе. Я особисто за нього виступаю. Якщо зараз провалимо, Малюка відсторонять, Хмара піде командувати Альфою. Треба надати Хмарі максимальну підтримку і потім призначимо на СБУ", - написав він.

Нагадаємо, 12 січня парламентський комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони розглянув подання президента Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України, однак не підтримав його. За відповідне рішення проголосували семеро членів комітету, шестеро висловилися проти, ще двоє утрималися, через що подання не набрало необхідної кількості голосів і рішення про звільнення ухвалене не було.  

Кадрові ротації

5 січня Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ Євгенія Хмару — начальника Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.

Раніше Василь Малюк повідомив, що йде з посади голови СБУ.

"Залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди.Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує президент України у сфері оборони, і я дякую йому", - написав він

Зауважимо, що президент Володимир Зеленський наголошував, що проведе всі заплановані кадрові зміни, не називаючи конкретних прізвищ. Незважаючи на широку підтримку з боку військових, партнерів та депутатів, Василь Малюк вирішив не вступати в конфлікт із президентом і погодився на відставку.  

Автор:
Ольга Опенько