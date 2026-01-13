Рада звільнила Михайла Федорова з посади очільника Мінцифри

13 січня Верховна Рада проголосувала за звільнення Михайла Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра України — міністра цифрової трансформації України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення народного депутата Ярослава Железняка.

За його словами, відповідне рішення підтримали 270 нардепів. Напередодні заяву про відставку міністра підтримав профільний парламентський комітет.

9 січня Федоров подав до Верховної Ради України заяву про свою відставку.

Хто може очолити Міністерство цифрової трансформації

Наразі офіційна кандидатура на посаду нового очільника Мінцифри ще не затверджена. За даними dev.ua, серед імовірних кандидатів обговорюються діючі заступники міністра, зокрема Олексій Вискуб, Олександр Борняков та Валерія Іонан.

Олексій Вискуб – один із головних архітекторів "Дії". До роботи в Мінцифри він очолював проєкти з інформатизації на рідній Дніпропетровщині. Був директором КП "Головний інформаційно-комунікаційний і науково-виробничий центр" Дніпропетровської облради.

Олександр Борняков – досвідчений IT-підприємець та один із перших заступників Федорова. Має ступінь MBA з Канади, спеціалізується на цифровій економіці та законотворчості у сфері віртуальних активів і Web3. Мав бізнес в Одесі. У 2007 році Борняков заснував ІТ-компанію SoftTechnics. Пізніше її придбала американська компанія Intersog.

Валерія Іонан – колишня заступниця міністра та радниця Федорова. За 6 років роботи в Мінцифри вона реалізувала стратегію WINWIN, запустила проєкти "Дія.Освіта" та "Дія.Бізнес", а також допомогла Україні увійти в топ-5 країн світу за рівнем цифрових держпослуг.

Що відомо про Михайла Федорова

Михайло Федоров залишається наймолодшим урядовцем України — зараз йому 34 роки. Свій шлях у Кабінеті Міністрів він розпочав у 28-річному віці, очоливши Мінцифри 29 серпня 2019 року.

Уродженець міста Василівка на Запоріжжі, він здобув освіту в Запорізькому національному університеті. До державної служби Федоров успішно займався бізнесом, керуючи інтернет-агенцією SMMSTUDIO (2015–2019).

У 2019 році він став ключовим стратегом діджитал-кампанії Володимира Зеленського. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія".

Як пише "Інтерфакс-Україна", в електронній декларації про майно і доходи за 2025 рік Федоров вказав 1 млн 344 тис. 688 грн доходів. Також він указав у декларації 769,8 тис. грн на банківських рахунках.

Кадрові перестановки в Україні

2 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував першому віцепрем'єру, міністру цифрової трансформації України Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони.

Також президент запропонував Денису Шмигалю перейти на посаду першого віцепрем'єра, міністра енергетики.