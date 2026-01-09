Федоров та Шмигаль подали заяви на звільнення

9 січня до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку першого віце-прем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра оборони Дениса Шмигаля.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Парламент розгляне ці заяви найближчим часом відповідно до встановленої процедури.

Нагадаємо, на початку січня президент Володимир Зеленський повідомив про намір змінити формат роботи Міністерства оборони та запропонував Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

Зеленський пізніше додав, що Денису Шмигалю пропонується посада міністра енергетики.

Окрім цього, 2 січня Зеленський зустрівся з керівником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс президента України.