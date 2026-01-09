Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

+0,27

EUR

50,18

+0,25

Готівковий курс:

USD

43,40

43,25

EUR

50,70

50,45

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Федоров та Шмигаль подали заяви на звільнення

Федоров та Шмигаль подали заяви на звільнення
Федоров та Шмигаль подали заяви на звільнення

9 січня до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку першого віце-прем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра оборони Дениса Шмигаля.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Фото 2 — Федоров та Шмигаль подали заяви на звільнення
Фото 3 — Федоров та Шмигаль подали заяви на звільнення

Парламент розгляне ці заяви найближчим часом відповідно до встановленої процедури.

Нагадаємо, на початку січня президент Володимир Зеленський повідомив про намір змінити формат роботи Міністерства оборони та запропонував Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

Зеленський пізніше додав, що Денису Шмигалю пропонується посада міністра енергетики.

Окрім цього, 2 січня Зеленський зустрівся з керівником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс президента України.

Автор:
Тетяна Гойденко