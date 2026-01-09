Запланована подія 2

Федоров и Шмыгаль подали заявления на увольнение

9 января в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке первого вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Михаила Федорова и министра обороны Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Парламент рассмотрит эти заявления в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой.

Напомним, в начале января президент Владимир Зеленский сообщил о намерении изменить формат работы Министерства обороны и предложил Михаилу Федорову на должность министра обороны Украины.

Зеленский позже добавил, что Денису Шмыгалю предлагается должность министра энергетики.

Кроме того, 2 января Зеленский встретился с руководителем Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис президента Украины.

Татьяна Гойденко