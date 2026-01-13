Рада уволила Михаила Федорова с должности главы Минцифры

13 января Верховная Рада проголосовала за отставку Михаила Федорова с должности первого вице-премьер-министра Украины — министра цифровой трансформации Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка.

По его словам, соответствующее решение было поддержано 270 нардепами после того, как накануне заявление об отставке поддержал профильный парламентский комитет.

9 января Федоров подал в Верховную Раду Украины заявление о своей отставке .

Кто может возглавить Министерство цифровой трансформации

Пока официальная кандидатура на должность нового главы Минцифры еще не утверждена. По данным dev.ua, среди вероятных кандидатов обсуждаются действующие заместители министра, в частности, Алексей Вискуб, Александр Борняков и Валерия Ионан.

Алексей Выскуб – один из главных архитекторов "Действия". До работы в Минцифре он возглавлял проекты по информатизации на родной Днепропетровщине. Являлся директором КП "Главный информационно-коммуникационный и научно-производственный центр" Днепропетровского облсовета.

Александр Борняков – опытный IT-предприниматель и один из первых заместителей Федорова. Обладает степень MBA из Канады, специализируется на цифровой экономике и законотворчестве в сфере виртуальных активов и Web3. Был бизнес в Одессе. В 2007 году Борняков основал ИТ-компанию SoftTechnics. Позже ее приобрела американская компания Intersog.

Валерия Ионан – бывшая заместитель министра и советница Федорова. За 6 лет работы в Минцифре она реализовала стратегию WINWIN, запустила проекты "Дія.Образование" и "Дія.Бізнес", а также помогла Украине войти в топ-5 стран мира по уровню цифровых госуслуг.

Что известно о Михаиле Федорове

Михаил Федоров остается самым молодым чиновником Украины – сейчас ему 34 года. Свой путь в Кабинете Министров он начал в 28-летнем возрасте, возглавив Минцифры 29 августа 2019 года.

Уроженец города Васильевка в Запорожье, он получил образование в Запорожском национальном университете. До государственной службы Федоров успешно занимался бизнесом, управляя интернет-агентством SMMSTUDIO (2015–2019).

В 2019 году он стал ключевым стратегом диджитал-кампании Владимира Зеленского. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Действие".

Как пишет "Интерфакс-Украина", в электронной декларации об имуществе и доходах за 2025 год Федоров указал 1 млн. 344 тыс. 688 грн. доходов. Также он указал в декларации 769,8 тыс. грн. на банковских счетах.

Кадровые перестановки в Украине

2 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил первому вице-премьеру, министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову возглавит Министерство обороны.

Также президент предложил Денису Шмыгалю перейти на должность первого вице-премьера, министра энергетики.