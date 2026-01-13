Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

+0,18

EUR

50,53

+0,38

Готівковий курс:

USD

43,55

43,40

EUR

50,95

50,70

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Верховна Рада звільнила Шмигаля з посади міністра оборони

Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

13 січня Верховна Рада звільнила з посади міністра оборони України Дениса Шмигаля. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення народного депутата Ярослава Железняка.

За його словами, відповідне рішення підтримали 265 нардепів

Раніше парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді підтримати подання президента України Володимира Зеленського на звільнення міністра оборони Дениса Шмигаля.

Кадрові перестановки в Україні

Нагадаємо, 2 січня, президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував першому віцепрем'єру, міністру цифрової трансформації України Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони.

Також президент запропонував Денису Шмигалю перейти на посаду першого віцепрем'єра, міністра енергетики.

У п'ятницю, 9 січня, стало відомо, що Федоров і Шмигаль подали заяви про відставку.

Автор:
Світлана Манько