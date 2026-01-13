Верховна Рада звільнила Шмигаля з посади міністра оборони

13 січня Верховна Рада звільнила з посади міністра оборони України Дениса Шмигаля.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення народного депутата Ярослава Железняка.

За його словами, відповідне рішення підтримали 265 нардепів

Раніше парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді підтримати подання президента України Володимира Зеленського на звільнення міністра оборони Дениса Шмигаля.

Кадрові перестановки в Україні

Нагадаємо, 2 січня, президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував першому віцепрем'єру, міністру цифрової трансформації України Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони.

Також президент запропонував Денису Шмигалю перейти на посаду першого віцепрем'єра, міністра енергетики.

У п'ятницю, 9 січня, стало відомо, що Федоров і Шмигаль подали заяви про відставку.