Комітет ВР підтримав звільнення Шмигаля

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді підтримати подання президента України Володимира Зеленського на звільнення міністра оборони Дениса Шмигаля.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення народного депутата Ярослава Железняка.

"По звільненню Шмигаля з Міністра оборони - Комітет ВРУ з питань оборони підтримав", - написав він.

"За" звільнення проголосували 8 членів, проти – 6.

Нагадаємо, 9 січня до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку першого віце-прем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра оборони Дениса Шмигаля.

На початку січня президент Володимир Зеленський повідомив про намір змінити формат роботи Міністерства оборони та запропонував Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.