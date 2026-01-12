Комитет ВР поддержал увольнение Шмыгаля

Парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке рекомендовал Верховной Раде поддержать представление президента Украины Владимира Зеленского на увольнение министра обороны Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка.

"По увольнению Шмыгаля из Министра обороны - Комитет ВРУ по вопросам обороны поддержал", - написал он.

"За" увольнение проголосовали 8 членов, против – 6.

Напомним, 9 января в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке первого вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова и министра обороны Дениса Шмыгаля.

В начале января президент Владимир Зеленский сообщил о намерении изменить формат работы Министерства обороны и предложил Михаилу Федорову на должность министра обороны Украины.