Верховная Рада уволила Шмыгаля с должности министра обороны

13 января Верховная Рада уволила с должности министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка.

По его словам, соответствующее решение было поддержано 265 нардепами.

Ранее парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке рекомендовал Верховной Раде поддержать представление президента Украины Владимира Зеленского на увольнение министра обороны Дениса Шмыгаля.

Кадровые перестановки в Украине

Напомним, 2 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил первому вице-премьеру, министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову возглавит Министерство обороны.

Также президент предложил Денису Шмыгалю перейти на должность первого вице-премьера, министра энергетики.

В пятницу, 9 января, стало известно, что Фёдоров и Шмигаль подали заявления об отставке.