Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

+0,18

EUR

50,53

+0,38

Наличный курс:

USD

43,55

43,40

EUR

50,95

50,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Верховная Рада уволила Шмыгаля с должности министра обороны

Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

13 января Верховная Рада уволила с должности министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка.

По его словам, соответствующее решение было поддержано 265 нардепами.

Ранее парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке рекомендовал Верховной Раде поддержать представление президента Украины Владимира Зеленского на увольнение министра обороны Дениса Шмыгаля.

Кадровые перестановки в Украине

Напомним, 2 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил первому вице-премьеру, министру цифровой трансформации Украины   Михаилу Федорову возглавит Министерство обороны.

Также президент предложил Денису Шмыгалю перейти на должность первого вице-премьера, министра энергетики.

В пятницу, 9 января, стало известно, что Фёдоров и Шмигаль подали заявления об отставке.

Автор:
Светлана Манько