Кадровые решения для обороны: Зеленский и Федоров согласовали кандидатуру заместителя командующего Воздушными силами

Президент Владимир Зеленский и министр обороны Михаил Федоров согласовали кандидатуру нового заместителя командующего Воздушными силами ВСУ, который будет отвечать за систему малой ПВО.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения президента.

Зеленский отметил, что после доклада Федорова было принято решение об усилении кадров по укреплению обороны. В частности, речь идет о назначении нового заместителя командующего Воздушными силами ВСУ, чьим приоритетом станет развитие малой ПВО.

Главная цель этих трансформаций – достичь стопроцентной эффективности в использовании перехватчиков и работе мобильных огневых групп.

Также во время встречи речь шла об аудите поставок оружия и необходимого оборудования в войска. По словам Президента, должно быть гарантировано количество дронов для каждой боевой бригады.

"Третье - продолжаем развитие системы технологического контроля за полем боя и реальным уничтожением оккупанта. Задача - запуск инструментов для максимально оперативного анализа каждого удара врага, каждой нашей боевой операции", - добавил глава государства.

Кадровые перестановки в Украине

2 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил первому вице-премьеру, министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову возглавит Министерство обороны.

13 января Верховная Рада поддержала отставку министра обороны Дениса Шмыгаля, первого вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова и главы СБУ Василия Малыша .

14 января Верховная Рада Украины со второй попытки поддержала назначение Дениса Шмыгаля на должность министра энергетики и первого вице-премьер-министра. Накануне парламенту не хватило голосов для принятия решения.