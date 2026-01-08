Запланована подія 2

Зеленский назначил руководителей Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черновицкой областей

Зеленский
Зеленский назначил руководителей четырех областей / Офис президента

8 января президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении Наталии Заболотной главой Винницкой областной государственной администрации, Александра Ганжи – Днепропетровской, Виталия Дьяковнича – Полтавской, Руслана Осипенко – Черновицкой.

Как информирует Delo.ua, соответствующие указы №35/2026, 36/2026, 37/2026 и 38/2026 размещены на сайте главы государства.

Наталья Заболотная является уроженкой Винницы. В 2019-2020 годах занимала должность заместителя председателя Винницкой облгосадминистрации. С 2020 года работает первым заместителем председателя Винницкой ОГА, а с 25 июня 2024 фактически исполняет обязанности руководительницы области.

Александр Ганжа с 1998 года проходил службу на разных должностях в системе Министерства внутренних дел. В течение 2020-2023 годов исполнял обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области. С 2023 года возглавлял ГУНП в области, а также занимал должность начальника полиции в Днепропетровской области.

Виталий Дьяковнич родился в поселке Диканька Полтавской области. В 2016-2021 годах работал руководителем аппарата Диканской районной государственной администрации. В 2021-2023 годах был первым заместителем председателя Миргородской РГА, а с 2023 года возглавлял эту администрацию. Является депутатом Диканского поселкового совета восьмого созыва .

Кроме этого, Зеленский сообщил, что из-за существенного ухудшения погодных условий в ряде регионов страны правительство готовит решения по дистанционной работе и режиму обучения.

Автор:
Татьяна Гойденко