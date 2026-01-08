Запланована подія 2

Из-за непогоды правительство готовит решение о дистанционной работе и режиме обучения

Ситуация фактически носит характер чрезвычайного режима / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за существенного ухудшения погодных условий в ряде регионов страны правительство готовит решения по дистанционной работе и режиму обучения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Офис президента.

По его словам, ситуация фактически носит характер чрезвычайного режима для всех соответствующих служб.

Глава государства отметил, что достигнута договоренность с премьер-министром Украины о подготовке правительственного решения на период сложных погодных условий.

Документ будет предусматривать возможность для некритических учреждений и обычных офисов временно перевести работников на работу из дома.

Отдельно во взаимодействии с органами местной власти должны быть определены параметры работы учебных заведений в этих условиях как на текущую неделю, так и на следующую.

Добавим, что в связи со значительным ухудшением погодных условий на дорогах государственного значения в Волынской, Ровенской и Житомирской областях введено временное ограничение движения для грузовых и крупногабаритных транспортных средств.

Автор:
Татьяна Гойденко