В Ровенской и Житомирской областях ограничено движение грузового транспорта через метель

В Ровенской и Житомирской областях из-за сложных погодных условий временно ограничено движение грузового транспорта на дорогах М-06 и Н-22. На участках дорог наблюдается резкое ухудшение видимости из-за вьюги.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Грузовики не курсируют из-за вьюги

Сложная ситуация сохраняется на участках дорог М-06 и Н-22, где введены временные ограничения движения. В Ровенской области на трассе М-06 запрещено движение грузового транспорта, а ограничения принимаются областным штабом. В Житомирской области действуют ограничения на М-06 в направлении Ровно, а проезд из Львовщины в Ровно также может быть ограничен.

Из-за вьюги значительно ухудшилась видимость на дорогах. Водителей призывают воздержаться от поездок.

Фото: Агентство восстановления

Непогода двигается дальше

Ненастье распространяется на новые области Украины: сейчас сложные погодные условия наблюдаются в Ровенской, Хмельницкой и Винницкой областях, следующими под ударом оказывается Киевская. Для координации реагирования на усложнение дорожного движения Штаб работает по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах государственного значения.

Для обеспечения безопасного проезда задействовано 977 единиц техники и 1127 дорожных работников. На дорогах государственного значения проводятся снегоочистительные работы и обработка покрытия противогололедными материалами. Техника работает круглые сутки, чтобы поддерживать стабильное движение транспортных средств.

Сложные погодные условия вызваны активными снежными циклонами. По состоянию на утро:

Сильный снег (10-15 см за ночь) выпал в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Умеренный снег (до 10 см) наблюдается в Волынской, Ровенской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Ледяной дождь при -4…-2°C зафиксирован в Винницкой, Киевской и Черниговской областях.

Дожди проходят в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Покрытие на дорогах государственного значения в основном заснежено. На перевальных участках дорог выпало 10–20 см снега, температура воздуха колеблется от -9 до -7°C. Для обеспечения проезда на этих участках работает 32 единицы техники и 34 работника.

Фото: Агентство восстановления

По состоянию на 8 января Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение. В Закарпатской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях ожидаются снег и метели. В Киевской, Черниговской и Черкасской областях прогнозируют сильный мокрый снег, дождь, гололедица и налипание мокрого снега.

Днем в западных, южных и центральных областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. На дорогах западных, северных, а также Винницкой и Черкасской областей возможны гололедица и скользкое покрытие.

Фото: Агентство восстановления

С 8 января также начал работу Оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения. Он должен оперативно реагировать на сложные погодные условия или при возникновении чрезвычайных ситуаций.