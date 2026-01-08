У Рівненській та Житомирській областях обмежено рух вантажного транспорту через хуртовину

У Рівненській та Житомирській областях через складні погодні умови тимчасово обмежено рух вантажного транспорту на автошляхах М-06 та Н-22. На ділянках доріг спостерігається різке погіршення видимості через хуртовину.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агенства відновлення.

Вантажівки не курсують через хуртовину

Складна ситуація зберігається на ділянках доріг М-06 та Н-22, де введено тимчасові обмеження руху. У Рівненській області на трасі М-06 заборонено рух вантажного транспорту, а обмеження приймаються обласним штабом. У Житомирській області діють обмеження на М-06 у напрямку Рівного, а проїзд із Львівщини до Рівного також може бути обмежений.

Через хуртовину значно погіршилася видимість на дорогах. Водіїв закликають утриматися від поїздок.

Негода рухається далі

Негода поширюється на нові області України: наразі складні погодні умови спостерігаються у Рівненській, Хмельницькій та Вінницькій областях, наступними під ударом опиняється Київська. Для координації реагування на ускладнення дорожнього руху працює Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення.

Для забезпечення безпечного проїзду задіяно 977 одиниць техніки та 1127 дорожніх працівників. На автошляхах державного значення проводяться снігоочисні роботи та обробка покриття протиожеледними матеріалами. Техніка працює цілодобово, щоб підтримувати стабільний рух транспортних засобів.

Складні погодні умови спричинені активними сніговими циклонами. Станом на ранок:

Сильний сніг (10–15 см за ніч) випав у Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Помірний сніг (до 10 см) спостерігається у Волинській, Рівненській, Житомирській та Хмельницькій областях.

Крижаний дощ при -4…-2°C зафіксовано у Вінницькій, Київській та Чернігівській областях.

Дощі йдуть у Сумській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

Покриття на дорогах державного значення переважно засніжене. На перевальних ділянках доріг випало 10–20 см снігу, температура повітря тут коливається від -9 до -7°C. Для забезпечення проїзду на цих ділянках працює 32 одиниці техніки та 34 працівники.

Станом на 8 січня Укргідрометцентр оголосив штормове попередження. У Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях очікуються значний сніг і хуртовини. У Київській, Чернігівській та Черкаській областях прогнозують сильний мокрий сніг, дощ, ожеледь та налипання мокрого снігу.

Вдень у західних, південних і центральних областях очікуються пориви вітру до 15–20 м/с. На дорогах західних, північних, а також Вінницької та Черкаської областей можливі ожеледиця та слизьке покриття.

З 8 січня такожпочинає роботу Оперативний штабз ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах загального користування державного значення. Він має оперативно реагувати на складні погодні умови чи під час виникнення надзвичайних ситуацій.